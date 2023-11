Ayuso junto a Feijóo y otros barones del PP: «Estamos con los que no quieren dinamitar la Transición»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otros barones del PP han asistido este sábado a la manifestación contra la amnistía convocada en Madrid por un centenar de asociaciones de la sociedad civil.

En declaraciones a OKDIARIO, la presidenta madrileña ha destacado que «Madrid, la alegre y brava Madrid, va a estar en los momentos difíciles», como éste, ha señalado, «en que quieren dividir España en dos bandos, el de la arbitrariedad y el abuso, y el de los que no quieren que les cambien España por la puerta de atrás ni dinamitar la Transición por aquellos que buscan el poder perpetuo». «Estaremos defendiendo la unidad y una España próspera», ha advertido Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha avisado de la «situación límite» a la que se está llevando a España por los acuerdos firmados por Pedro Sánchez con los separatistas para asegurarse su investidura, y la «confrontación irreversible» que está generando.

«Estamos aquí para manifestar sobre todo nuestra disconformidad con todo lo que está sucediendo en España. Nos están llevando a una situación límite nunca vista en democracia. Se están fabricando y creando dos bandos. Un bando en el que la arbitrariedad y el cambio de normas vale y todos aquellos que no estamos de acuerdo con que nos cambien la España de todos, ya somos prácticamente arrinconados como si fuéramos fascistas», ha destacado Ayuso en la manifestación de Madrid.

«Estamos aquí para defender la España de todos, la que nos hemos dado de lado a lado, y denunciar lo que se pretende hacer desde La Moncloa por un abuso intolerable del poder», ha incidido.

Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha señalado en los micrófonos de este periódico que la manifestación que este sábado se vive en Madrid, además de la multitudinaria concentración convocada por su partido el pasado domingo, «es el clamor de una España que no se rinde, que no se resigna». «Quien ha decidido seguir hacia adelante en un camino que no tiene salida es Pedro Sánchez. No va a poder conseguir que la sociedad española se calle», ha avisado.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado que a la marcha ha asistido «gente de toda España para responder a la traición de un presidente del Gobierno a nuestro Estado de Derecho, a nuestra Constitución y nuestra democracia». «No nos vamos a cansar, ni nos vamos a resignar, ni nos vamos a rendir», ha asegurado Almeida.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, también ha hablado para OKDIARIO desde Cibeles: «Sánchez ha empezado la legislatura rompiendo los puentes con quienes no son sus amigos y sus socios. Ha ido directamente contra Castilla y León insultando y atacando. No nos conoce, no sabe cómo somos. Por eso decimos con claridad No a la amnistía, sí a la Constitución española».

Miles de personas han abarrotado este sábado la plaza de Cibeles en la protesta organizada por más de un centenar de asociaciones de la sociedad civil bajo el lema No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación, ¡por la libertad, la unidad y la igualdad!

Durante la marcha se han visto pancartas como Sánchez a prisión, Sánchez vendepatria traidor y Pedro Sánchez es el judas del siglo XXI y lemas de Puigdemont a prisión o Me gusta la fruta, en alusión a la comentada frase de Ayuso a Sánchez durante el debate de investidura, cuando el socialista se refirió al «caso de corrupción de Ayuso» por la compra de mascarillas por parte de su hermano, un caso archivado por la Justicia.

Los organizadores han redactado un manifiesto en el que alertan de un proceso «deconstituyente» basado en una investidura «corrupta» de Pedro Sánchez y que, además de la amnistía, contempla un referéndum. Por eso, apelan a la movilización ciudadana porque los españoles se juegan «ser o no ser» con la Ley de Amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas.

Entre los convocantes figuran Foro Libertad y Alternativa, Unión 78, Foro España Cívica, Cataluña Suma, Pie en Pared, S’ha Acabat!, NEOS, Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, De Español a Español por la Constitución, OLE (Otra Ley Electoral), Resiste España, Nuevo Espíritu de Ermua y un centenar de organizaciones cívicas.

«Tras consumarse la investidura, llamamos a toda la sociedad civil a la movilización. Mientras unos remarcan lo que nos separa, nosotros reafirmamos lo que nos une», han afirmado los promotores.