Ofensiva del PP en el Senado para conocer el coste «de cada desplazamiento» de Sánchez en el Falcon

El PP ha presentado en el Senado una iniciativa para denunciar el uso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace del avión Falcon y del helicóptero SuperPuma para acudir a actos institucionales, particulares o de partido. La finalidad es «conocer el coste de cada desplazamiento» y así poder calcular lo que supone para el gasto público. La iniciativa también atañe al resto de ministros del Ejecutivo.

Los populares exigen «en aras de la transparencia y el buen gobierno» un compromiso público de Sánchez y de los ministros para no utilizar el Falcon y el SuperPuma para actividad privada o de partido.

Los de Alberto Núñez Feijóo consideran que el Gobierno está haciendo un «uso abusivo» de los medios de transportes oficiales ocupando titulares de todos los medios de comunicación mientras la sociedad española «asiste atónita» al uso los mismos para usos particulares y partidistas.

«Nadie discutirá la procedencia del uso de vehículos oficiales por parte de los ministros y del presidente del Gobierno, pero cuestión distinta es el abuso en el uso», se lee en la moción presentada por el PP, sosteniendo que el Falcon se ha utilizado para desplazamientos a la boda de un familiar, asistir a un concierto o acudir a un mitin del PSOE, entre otros.

En este sentido, el PP ha sugerido que el gasto del presupuesto público debe hacerse con criterios de «eficacia, eficiencia y austeridad», y que el cargo injustificado a los impuestos que pagan todos los españoles «no puede quedar sin explicación» ni sin reintegro del gasto.

Además, el grupo popular en la Cámara Alta ha subrayado la importancia de que todos los representantes públicos asuman un compromiso para aplicar «políticas de buen gobierno y transparencia», motivo por el que instan al Ejecutivo a no usar de manera privada el Falcon y el SuperPuma.

«Air Force One»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado este jueves en evidencia a Sánchez por el uso que hace del Falcon. «He venido en tren, no en Falcon. Y me he tomado un café y no había figurantes en el sitio. Y, para que alucinéis, para entrar en el acto no les hemos pedido el DNI a nadie. Estáis aquí libremente», ha dicho Feijóo en un acto celebrado en Valencia.

El líder popular ha querido también caricaturizar a Sánchez por su visita al presidente de los EEUU, Joe Biden. «Me temo lo peor. Va a ver sus coches, sus aviones, la reacción es imprevisible. Como se acerque al Air Force One lo mismo quiere uno igual para él», ha ironizado.