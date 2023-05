El jet privado de los March, el flamante Falcon 2000S, ha sido utilizado en 13 vuelos por Pedro Sánchez para acudir a actos de campaña electoral del PSOE. 13 viajes en dos años: nueve de ellos en 2019 y cuatro en el presente ejercicio, el pasado fin de semana, y eso que todavía no ha comenzado oficialmente la campaña electoral de las autonómicas y municipales que tendrán lugar el próximo 28 de mayo, a las que seguirán las elecciones generales a finales de año.

Tras desmentirlo en un primer momento, la dirección del PSOE reculó y reconoció este lunes a OKDIARIO que el partido ha contratado los vuelos del pasado fin de semana en el Falcon de la potentada familia March.

Los March, saga de banqueros, disponen de un Falcon más moderno al que Sánchez le gusta recurrir para sus vuelos de partido cuando resulta excesivamente descarado utilizar el avión oficial del Gobierno para actos de campaña o precampaña, ya que la ley veta el uso de medios públicos para costear acciones que son estrictamente de competición electoral. Sánchez ha utilizado profusamente el Falcon gubernamental para acudir a actos de partido con la estratagema de programar, el mismo día, algún acto o visita institucional que le sirviera de coartada. Pero el pasado fin de semana no había excusa oficial posible y, pese a no haber arrancado todavía la campaña electoral propiamente dicha, Sánchez recurrió al jet privado de los March.

Intermediarios

No es la saga de banqueros la que comercializa los vuelos con este flamante avión, sino la compañía Gestair S.A., que es a la que los March dejan la gestión de su aparato cuando no lo utilizan y, así, sacarle una rentabilidad comercial. Y el PSOE también puede recurrir a terceros para no contratar directamente con Gestair, por ejemplo utilizando operadores o agencias e viajes.

Gestair cobra casi 7.000 euros por hora en la que se dispone del avión, ya esté en vuelo o esperando en tierra. Tenerlo disponible tiene ese coste por hora en tarifa ordinaria. Otra cosa son los descuentos o precios especiales que se puedan aplicar a ciertos clientes por decisión de Gestair o incluso de los propietarios del Falcon.

Los vuelos de 2019 y 2023

Fuentes conocedoras de los vuelos realizados por Pedro Sánchez y contratados por el PSOE indican que este jet privado de los March lo utilizó en tres ocasiones en la recta final de la campaña de las municipales y autonómicas de 2019. Fueron tres vuelos realizados el mismo día: de Madrid a Palma de Mallorca, de Palma a Barcelona y el vuelo de regreso de Barcelona a Madrid.

Ese mismo año, en la precampaña y campaña de las elecciones generales de 2019, Pedro Sánchez voló en el Falcón privado de los March en otras seis ocasiones. El 27 de octubre de aquel año hizo los vuelos de ida y vuelta entre Madrid y La Coruña; el 8 de noviembre viajó de Madrid a Granada, con regreso en el jet privado ese mismo día; y el 9 de noviembre volvió a subirse al avión de los March para la ida y vuelta entre Madrid y Barcelona.

A esos vuelos que hizo para pregonar en mítines del PSOE en 2019 se les han empezado a sumar los que ha empezado a hacer este año, con el acelerón hacia las urnas. El pasado fin de semana tuvo a su disposición este Falcon privado durante todo el fin de semana. Fueron, en la práctica, 29 horas de disponibilidad del jet, que a precio de tarifa le habrían salido al PSOE por unos 200.000 euros. Sin embargo, sólo el partido y su intermediaria conocen realmente el importe pactado y efectivamente abonado, así como la parte que, en su caso, hayan cobrado los March. El pasado sábado, Pedro Sánchez viajó en este lujoso avión de Madrid a Murcia. Desde allí puso rumbo a Las Palmas y, ese mismo día, desde allí se desplazó a Tenerife. El domingo emprendió desde Tenerife, en el mismo Falcon privado, el viaje de vuelta a Madrid.

Amante del espacioso lujo

Las mismas fuentes han indicado a OKDIARIO que Pedro Sánchez se aficionó al lujo de estos modelos de Falcon a mediados de 2018, cuando su equipo lo embarcó en un avión Cessna Citation contratado también con Gestair para acudir a un mitin. Sus dimensiones enojaron a Sánchez, al punto de negarse a volar en ese aparato y forzar al partido a costearle un Falcon privado cuando no pudiera volar en el que tiene a su disposición en el Gobierno.

El Falcon 2000S de la familia March se distingue por sus modernas prestaciones. Fuentes del sector indican que es el más moderno de la flota Falcon, un aparato que, con matriculación incluida, tiene un precio de compra de más de 35 millones de euros. Los fabrica la aeronáutica francesa Dassault y sus emisiones contaminantes chocan con el discurso ecologista que pregonan Pedro Sánchez, su Gobierno y su partido. Las mismas fuentes apuntan a que sus motores consumen 1.000 litros de keroseno por hora de vuelo, que conllevan 800 kilos de emisiones de CO2 cada sesenta minutos que está en el aire.