Albano Dante Fachín ha comparecido este jueves como testigo en el juicio del procés a petición de la defensa del presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, por su participación en el asedio del 20 de septiembre a la Consellería de Economía. Ante el juez Marchena, Fachín ha declarado ser un “precario”. Un adjetivo que choca frontalmente con los 174.036 euros brutos que percibió durante sus dos años y ocho días como diputado.

“¿Qué es precario?”, le ha preguntado incrédulo el magistrado. A lo que Fachín ha respondido: “Una manera de describir la situación laboral de millones de personas en este país”. Tras las risas del público, Marchena ha dado su primer aviso: “Si esto se produce, la agente procederá al desalojo de la sala”.

Fachín logró su escaño en el Parlament tras las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Durante sus 742 días en la Cámara Autonómica, Fachín percibía una retribución de 4.687 euros brutos al mes como diputado raso. A la cifra se suma el complemento de 1.863 euros brutos mensuales por su portavocía en el grupo parlamentario podemita. Unas cantidades que suman 87.018 euros brutos anuales (60.935 euros brutos de sueldo y 26.083 euros de complemento).

Cuando tomó la decisión de dejar su escaño muchas voces le acusaron de cobrar una pensión vitalicia del Parlament. Algo que, como él mismo comunicó en Twitter, no es cierto. Una vez que un diputado deja el cargo no percibe retribución alguna. Esos privilegios están reservados para los Presidentes de la Cámara y Presidentes autonómicos.

Puri: ese es el sueldo que paga el Parlament. De ahí Podemos descuenta. A mi me queda lo que he dicho. El cargo como SG no tiene remuneración. Saludos.

— Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) January 9, 2018