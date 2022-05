Rafael Marcos, ex pareja de María Sevilla ex presidenta de Infancia Libre, ha puesto en marcha una iniciativa para recaudar fondos y poder denunciar por intromisión ilegítima al derecho al honor a la ministra de Igualdad, Irene Montero y a su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam. Marcos quiere denunciarlas por haberle acusado de maltratador, a pesar de que las seis denuncias interpuestas por María Sevilla contra él fueron sobreseídas en fase previa sin tan siquiera llegar a juicio.

Guadalupe Sánchez, del equipo de abogados que formalizará la demanda, explica a OKDIARIO que «vamos a la vía civil primero porque al ser la ministra aforada todo se complicaría mucho más y porque en caso de fracasar en esta vía el juzgado puede decidir que las costas de los abogados de la otra parte la pague el demandante, de esta manera podemos calcular también la cuantía que podríamos solicitar», además «al tratarse de un procedimiento civil, y no penal, el demandante sortearía la condición de aforada de Irene Montero. De acuerdo con una directiva europea las autoridades y personas con cargo de representación pública deben abstenerse en sus manifestaciones públicas de catalogar o tildar como culpables a personas que no han sido condenadas con sentencia firme, y en el caso de Rafael es que ni siquiera ha llegado a ser juzgado nunca».

Tras publicarse en el BOE el indulto parcial a María Sevilla tanto la ministra como la Secretaria de Igualdad, celebraron en público esta decisión del consejo de ministros, que indultó a María Sevilla pese a haber sido condenada por sustracción de menores en 2021 a dos años y cuatro meses de prisión. El problema es que al hacerlo hicieron declaraciones que a juicio de Rafael Marcos atentan contra su honor. Este indulto supone que Sevilla pueda recuperar la patria potestad sobre el menor y por tanto solicitar un régimen de visitas.

El indulto a María Sevilla es patrimonio del movimiento feminista de nuestro país. Gracias a todas 💜 pic.twitter.com/IThZlDu8Op — Irene Montero (@IreneMontero) May 25, 2022

Para evitar problemas y facilitar la transparencia todo el dinero estará en una cuenta de la Asociación Nacional de Víctimas contra la Violencia Doméstica (ANAVID), donde se puede ver pinchando en el enlace, y un notario dará fe de la recaudación. Los abogados de Marcos en este caso actúan de manera altruista. «Tenemos que pedir una indemnización lo más cuantiosa posible porque si no, los ataques a Rafael van a seguir en el tiempo y no podemos permitir esto, se encuentran en situación de indefensión tanto él como su hijo», explica Guadalupe Sánchez. En caso de que la demanda sea ganada y por tanto Marcos no tenga que pagar costas del juicio ese dinero irá destinado «a una asociación de padres que están en la misma situación que ha sufrido Rafael», añade su abogada.

Rafael Marcos ya relató en OKDIARIO su indignación por el indulto concedido a María Montero, dijo sentir vergüenza e indignación y que lleva «diciéndolo desde que ella pidió el indulto pero nadie» le «ha hecho caso». Marcos relataba que «con este indulto, lógicamente se está levantando la mano y ese da el mensaje de ‘haz lo que quieras porque no te ha ocurrido nada’». Tras las declaraciones de Irene Montero, Marcos anunciaba a OKDIARIO su intención de demandar a la ministra. Su abogada ha anunciado también que estudia la posibilidad de querellarse contra dos periodistas que llamaron también «maltratador» y «pederasta» al ex marido de María Sevilla.