La ex directora del CNI Paz Esteban pedirá acogerse a la amnistía en el caso del espionaje a Aragonés

Paz Esteban, ex directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), pedirá acogerse a la Ley de Amnistía. La que fuera máxima responsable de los servicios de inteligencia española está imputada en un juzgado de Barcelona por el presunto espionaje a través de su teléfono móvil al president de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés.

Esteban declaró como investigada el pasado 26 de enero sobre los documentos que el Gobierno desclasificó con relación al espionaje a Aragonés. De estos documentos se desprendía que la intervención de su teléfono se autorizó porque el CNI creía que era quien dirigía a los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Precisamente esa relación con el procés a través de los CDR es la baza que Paz Esteban quiere aprovechar para liberarse de la causa judicial que tiene abierta gracias a la amnistía.

La causa contra Paz Esteban se abrió a partir de una querella de Aragonés. Tras la ratificación del president ante el juez de instrucción número 29 de Barcelona, en diciembre del año pasado, el magistrado decidió seguir investigando los hechos con Esteban como principal investigada. Una causa que el Gobierno de Pedro Sánchez siempre ha rechazado, tanto a través de la Fiscalía como de la Abogacía del Estado. El hecho de que la amnistía impulsada por Sánchez sea «para la normalización institucional, política y social en Cataluña», argumentan fuentes cercanas a Esteban, facilita que su caso pueda incluirse en los supuestos de la norma. Es lo mismo que han hecho varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía que estaban siendo investigados por las cargas durante las protestas.

Sánchez la cesó

En mayo del 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez decidió fulminar de su cargo a Esteban, para tratar de zanjar la brecha abierta con su socio ERC por el espionaje de Pegasus a varios líderes del procés. Una brecha que entonces amenazaba la supervivencia política de Sánchez en Moncloa. El cese de la ex directora del CNI fue el cortafuegos que el líder socialista encontró para que la crisis no fuera a más y pudiera acabar costando el puesto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, o incluso a él mismo.

La purga de Paz Esteban se produjo en los mismos términos que la que hace cuatro años se produjo sobre el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos: tanto él como Esteban dieron luz verde a investigaciones por orden judicial y bajo tutela de un magistrado.

El juez rechaza el archivo

El pasado mes de abril el fiscal se posicionó a favor de archivar la investigación a la ex directora del CNI por el espionaje con el software Pegasus a Aragonés. El representante del ministerio público argumentó que el CNI tenía autorización judicial para el espionaje entre verano de 2019 y mayo de 2020. Respecto al espionaje en 2018, que queda fuera del permiso judicial, el fiscal consideró que no se puede atribuir a Paz Esteban porque aún no dirigía el CNI, por lo que ahora pide acogerse a la amnistía.

En marzo de este año, el Juzgado de Instrucción 29 de Barcelona desestimó la petición de la ex jefa de la inteligencia de archivar el caso, como respalda la Fiscalía, dado que el juez sospechaba que el CNI pudo infiltrarse en el móvil de Aragonés sin pedir permiso al Tribunal Supremo (TS). Ante la negativa del magistrado a paralizar la causa, como también ha reclamado la Abogacía del Estado, la defensa de Paz Esteban considera que acudir a la vía de la amnistía es la mejor forma de dar carpetazo al asunto.

Robles salió en defensa de la alto cargo que nombró ella misma, a preguntas del PP, reprochando al principal partido de la oposición que hablase de «espionaje» a líderes independentistas por parte del Centro Nacional de Inteligencia, recordando que las supuestas escuchas se llevaron a cabo con aval judicial. «Tengan respeto a los hombres y mujeres del CNI, que siempre han llevado a cabo su trabajo con autorización judicial, no ofenda con lo de espionaje» exclamó en su momento la titular de Defensa.

El CNI investigó al ahora president de la Generalitat en funciones, por entonces número dos de la consejería de Economía, Pere Aragonés, durante los meses previos y posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre, porque creían que era quien dirigía a los Comités de Defensa de la República.