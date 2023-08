El ex alcalde socialista de Torrejoncillo (Cáceres) es detenido por violencia de género

Ricardo Rodrigo, ex alcalde socialista de la localidad cacereña de Torrejoncillo y actual portavoz del grupo municipal del PSOE, ha sido detenido este miércoles como presunto autor de un caso de violencia de género tras haber sido denunciado por su actual pareja. Los hechos que han llevado a su detención tuvieron lugar en la noche del 10 al 11 de agosto, durante las fiestas de esta localidad extremeña, en presencia de varios testigos. El incidente habría tenido lugar dentro del local de una peña.

Al día siguiente, el 11 de agosto, se interpuso la denuncia contra él y, en consecuencia, fue detenido ese mismo día por la Guardia Civil. A la jornada siguiente, Rodrigo renunció a su acta como concejal y solicitó su baja como militante del PSOE. Según explicó el detenido, «en cuanto ha pasado el suceso, dimití de todos los cargos, tal y como marca nuestro código ético dentro del partido. Y los demás temas habrá que resolverlos a través de nuestros abogados. He hecho lo que marca el partido desde el primer momento para no dañar lo que yo defiendo como representante que he sido», en palabras al diario Hoy.

Rodrigo resultó elegido alcalde de la localidad cacereña de Torrejoncillos en 2019 por mayoría absoluta, y cedió el bastón de mando el pasado 28 de mayo cuando fue el PP el que logró la victoria electoral. Desde entonces, era el portavoz de los socialistas en este Consistorio extremeño. En el PSOE provincial se ha remarcado «el compromiso firme en la lucha contra la violencia machista, venga de donde venga», tras aceptar la dimisión de Rodrigo.

Tal y como informó recientemente OKDIARIO, los casos de violencia de género se han disparado en este año 2023, a pesar de las medidas puestas en marcha por el Gobierno de PSOE y Podemos, que no ha resultado ser eficaz en esta materia.