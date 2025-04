Ester Muñoz (PP): «Sánchez paga los silencios, hizo ministra a Pilar Alegría tras lo del Parador de Teruel»

«Sánchez paga los silencios, hizo ministra a Pilar Alegría tras lo del Parador de Teruel». Lo afirma Ester Muñoz, vicesecretaria del PP y diputada en el Congreso, tras desvelar OKDIARIO que la entonces delegada del Gobierno en Aragón, Pilar Alegría, durmió en el parador turolense la noche de la juerga de José Luis Ábalos con prostitutas traídas desde Valencia en una furgoneta. Pilar Alegría ha terminado reconociendo que pasó la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, en plena pandemia, en ese Parador, que es, por cierto, uno de los más pequeños de la red de Paradores. Apenas 60 habitaciones. Todo debe de oírse bastante. Ester Muñoz reflexiona: «Pilar Alegría debió de saber lo que ocurrió. Durmió allí ese mismo día. Pocos meses después, Sánchez la hizo ministra. ¡Qué casualidad!».

Ester Muñoz apunta también al hoy ministro Óscar López, que, entonces, era el presidente de Paradores: «Óscar López miente cuando dice que no supo nada. Tapó todo. Es curioso cómo paga Pedro Sánchez los silencios. Óscar López estaba en ese momento enemistado con Sánchez porque había apoyado a Patxi López en las primarias del PSOE. Estaba defenestrado. Le habían dado el puesto de Paradores, que es muy bonito pero no político como quería él. Un ministro del Gobierno de España destroza una habitación con prostitutas, Óscar López lo tapa y pasa de ser presidente de Paradores a jefe de Gabinete de Sánchez en Moncloa».

Ester Muñoz muestra su asco por la juerga de Ábalos en Teruel y apunta: «Es indignante lo que hizo Ábalos siendo ministro, pero mucho más indignante que el Gobierno lo tapara». Y remata: «Con Ábalos, la realidad es lo que parece».

El matrimonio Sánchez-Gómez

Para Ester Muñoz, lo del Parador de Teruel (y lo que venga después) es el colofón a una forma de gobernar que afecta directamente a Pedro Sánchez: «Estamos conociendo las cosas más sucias de esta red, de esta trama que tejieron en la que está el matrimonio Sánchez-Begoña Gómez». Dice Ester Muñoz: «Pedro Sánchez y Begoña Gómez están cada vez más cercados por la corrupción y están muy nerviosos». «La cosa se está poniendo fea para Begoña Gómez», afirma la vicesecretaria y diputada popular al hilo de los últimos informes de la UCO. Ester Muñoz constata que «la Guardia Civil, es un hecho, ya ha puesto su nombre ahí y ha señalado también a Pedro Sánchez». Y exclama: «Si esto no es tráfico de influencias…».

Ester Muñoz ve también «muy nervioso» a Óscar Puente, sucesor de Ábalos en Transportes: «Su auditoría se ha visto que fue una mentira para tapar todo lo ocurrido en el ministerio. Puente intenta que lo de Ábalos no afecte a Sánchez, pero eso ya es misión imposible». Ester Muñoz apunta también, al hilo de prostitutas y amigas de Ábalos, a Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif. A Pardo de Vera le queda un Telediario para ser imputada por enchufar a Jésica Rodríguez.

Puente y Montero

Ester Muñoz es, cada miércoles, el azote de Puente y de María Jesús Montero: «Intento ser clara y coherente y eso no gusta a este Gobierno». La dirigente leonesa del PP tiene claro por qué Sánchez llamó a María Jesús Montero al Gobierno de España: «Montero es experta en tapar la corrupción del PSOE». Montero estuvo en los gobiernos de los ERE. Para Muñoz no es casualidad que Hacienda eligiera por libre designación a los técnicos que hicieron una inspección (exculpatoria, por supuesto, y sin firma) a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en vez de haberla encargado a los inspectores de campo que les correspondía.

Ester Muñoz tiene pillada la medida a la ministra: «Montero es una incompetente». La (increíblemente) vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de (nuestra) Hacienda se desencaja, semanalmente, ante la leonesa en las sesiones de control y ofrece todo un recital de caras raras y tics extraños cada vez que la diputada popular la acribilla dialécticamente como una ametralladora si darle opción a respirar. A Montero, dicharachera y estresadisima multiempleada de Sánchez, se nota que Ester Muñoz no le cae bien: «Montero es un peón más de Sánchez para ocultar la corrupción».

Nepotismo, prevaricación y Pumpido

Para Ester Muñoz, «Sánchez es puro nepotismo». Dice la vicesecretaria del PP que «ha pasado todos los límites» y que en España «hay impunidad fiscal y penal para los familiares, amigos y socios de Sánchez».

Empezando por Puigdemont. El Supremo ha dejado claro esta semana que no va amnistiarle por la malversación: «Bolaños y Sánchez van perdiendo el pulso que le echaron al Estado». Siempre les quedará Pumpido en el Tribunal Constitucional, le apuntamos. Y preguntamos a Ester Muñoz: «¿Pumpido prevarica?». Se corta. Piensa la contestación unos segundos, ella que es de respuesta rápida: «Pumpido hace cosas que no son propias de un Tribunal Constitucional».

ZP, China y Ho Chi Minh

«Sánchez es un hipócrita, es todo deleznable», afirma Ester Muñoz recordando los cabezazos del presidente, perdiendo el cuello por la nuca, ante el mausoleo del genocida comunista Ho Chi Minh en Vietnam. Ester Muñoz ve la mano negra de Zapatero en el viaje por su cuenta de Sánchez a China: «Tensiona las relaciones de España y la Unión Europea con Estados Unidos por mediación de Zapatero».

Le recordamos que Zapatero hace negocios con China o Venezuela manejando información secreta del Estado como ex presidente que es. ¿Debería estar inhabilitado por pura seguridad nacional? Ester Muñoz no duda: «Zapatero hace negocio con el dolor de la gente de China o de Venezuela. Zapatero lleva a Sánchez por muy mal rumbo».

Trump y Vox

Y, con todo esto, la pregunta es: ¿Se puede negociar con un mentiroso patológico como Sánchez siquiera la respuesta a los aranceles de Trump?. Ester Muñoz afirma: «El PP tiene que estar donde se puedan defender los intereses de los españoles». Y añade, con sabor a zasca a Vox: «Ser patriota no es lo que dicen Vox o Sánchez. Es mancharte la camisa por tus ciudadanos más allá de las siglas». Y otro zasca a los de Santiago Abascal sobre su postura respecto a Trump: «Vox se presentó como un partido liberal y ahora defiende el proteccionismo. Su postura que la expliquen ellos, pero no la entienden ni sus votantes».

Asegura Ester Muñoz que «el PP no pactará nada con Sánchez si sigue pagando peajes con Puigdemont» y rechaza que, en la negociación del decreto anti aranceles, Sánchez ya les haya puenteado con Junts concediendo un cupo de ayudas particular a Cataluña. Aunque la propia dirigente del PP reconoce: «El escorpión [por Sánchez] acaba sacando su naturaleza y prefiere a Puigdemont».

PP: ¿pactar algo con Sánchez?

La izquierda escribe que Ester Muñoz es el «ala dura» del PP junto a Miguel Tellado. A ella le hace gracia. Tiene claro: «Con Sánchez mejor ni a la esquina…». Pero añade: «…Aunque sigue siendo el presidente del Gobierno». Y reitera que han de intentar siempre, ante todo, defender los intereses de los españoles: «El PP está obligado a presentar una alternativa a este gobierno corrupto». Y suelta esto: «Otros [se supone que Vox] sólo hacen oposición de trinchera».

Son las diferentes maneras de afrontar la oposición a Pedro Sánchez, que, en ocasiones, se ha visto, no sólo genera controversia en la opinión pública. También dentro del PP. Le recuerdo la frase que le escuché a un compañero suyo, reflejada después en la prensa. «Somos el Gobierno a la espera», me dijo. Le pregunto si en el PP están resignados a «esperar» que Sánchez caiga. Lo niega a la velocidad de la luz. Muy suya. El «¡nooo!» lleva varias «oes». Y frunce el ceño: «¡Por supuesto que no! ¿Cómo nos vamos a resignar con todo lo que está pasando?. Nuestra obligación es seguir presionando. Y seguir haciendo oposición. Y seguir recordando al Gobierno todos sus casos de corrupción. Y seguir usando todas las herramientas de la democracia para sacar a este gobierno corrupto que está llevando a España al desastre. Y seguir presentando la alternativa. Porque estamos llamados a ser el Gobierno de España. Y decirles a los españoles que otra España es posible y que llegará de la mano de Alberto Núñez Feijóo».