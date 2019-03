El ex diputado de Podemos Íñigo Errejón se desvincula de Podemos en su perfil en Twitter. Este miércoles ha borrado la mención al partido morado y ha decidido centrar toda su atención en Más Madrid.

Íñigo Errejón pasa página. El candidato de Más Madrid a presidente de la Comunidad de Madrid borra su vínculo con Podemos en sus redes sociales.

Como adelanta OKDIARIO, el antiguo ‘número dos’ de Podemos ha eliminado su cargo del partido morado en su biografía de Twitter. Antes se describía como “Secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y diputado por Madrid”.

Sin embargo, este miércoles Errejón pasa a presentarse como “Militante del cambio. Más Madrid para reunir a la ciudadanía madrileña, para ser Comunidad”. Justo cuando Pablo Iglesias protagoniza una polémica por tics machistas en su equipo.

Errejón mantiene en su descripción su titulación académica de “Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid”. Igualmente, permanece en su biografía el lema ‘Construir Pueblo’.

Última mención en 2017

En este sentido, la última vez que Errejón mencionó directamente a Podemos en su perfil fue en julio de 2017 a cuenta de su participación en el desfile del Orgullo. Desde entonces no ha vuelto a citar al usuario oficial de Podemos (@AhoraPodemos).

Ahora Errejón, aunque dice que sigue formando parte del partido que fundó hace cinco años, está volcado en Más Madrid viendo su ‘timeline’. La plataforma Más Madrid, que lidera junto a Manuela Carmena, tiene un calendario a contrarreloj ya que, además de participar en las elecciones autonómicas y en la capital, se presentarán en un buen puñado de municipios.

Más Madrid ha anunciado que concurrirá a las elecciones municipales con su marca o marcas avaladas en Móstoles, Alcorcón, Leganés, Collado Villalba y San Fernando de Henares y está trabajando para también presentarse en Getafe y Fuenlabrada, informa Europa Press.

Los primeros cinco municipios conformados son Móstoles, donde los partidarios de Íñigo Errejón concurrirán con la marca ‘Más Madrid-Ganar Móstoles’, en Alcorcón con ‘Más Alcorcón’, en Leganés con ‘Más Madrid Leganemos’, en Villalba con ‘Más Madrid Collado Villalba’ y en San Fernando de Henares con ‘Más Madrid-San Fernando de Henares”.

Ahora, la plataforma está trabajando para que se sumen dos municipios también muy importantes en población como Getafe, donde la plataforma apoyada en 2015 por Podemos obtuvo en las pasadas elecciones 7 concejales, solo uno menos que el PSOE; y en Fuenlabrada, donde Ganar Fuenlabrada obtuvo 4 ediles y fue también el tercer partido más votado.

Asimismo, se han registrado dos partidos con el paraguas de ‘Más…’ si bien no están vinculados directamente con Errrejón. Es el caso de Más Collado Villalba y de Más Rivas que ha inscrito un ex asesor de Podemos en la localidad ripense. “Todavía no es seguro que se presente Íñigo en Rivas y si lo hace con qué marca. El partido está registrado por si acaso”, expresa el presidente de esta formación.