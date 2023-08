ERC pide al PSOE controlar la Comisión Constitucional a cambio de su apoyo para presidir el Congreso

Las negociaciones entre el PSOE y ERC para la composición de la Mesa del Congreso y la posterior investidura de Pedro Sánchez ya están en marcha. De momento, eso sí, con las posiciones lo suficientemente alejadas como para no dar por hecho el apoyo de los separatistas a la reelección del líder socialista. Caso distinto es el de dar su apoyo a los socialistas para que presidan el Congreso, asegurándose así una Mesa de «mayoría progresista». Este jueves, los equipos empezaron a engrasar la maquinaria para alcanzar un acuerdo que no será tan fácil como lo fue en 2019, cuando -pese a contar con más factores a favor- ya fue costoso. La posible «amnistía» -que desde el PSOE aseguran estar dispuestos a estudiar- y el referéndum, son dos de las cuestiones que Sánchez debe encajar. Ambas cuestiones tendrán que pasar, además de por la Mesa del Congreso, por la Comisión Constitucional, encargada de abordar todos los asuntos relativos a la Carta Magna. Es por ello que ERC considera que tener el control de esta comisión es prioritario.

De esta forma, se asegurará el manejo de los tiempos e incluso interpretaciones laxas de algunas normas y del reglamento. Algo parecido a lo que, en su día, hizo en el Parlamento catalán la ex presidenta Carme Forcadell. Forcadell, cabe recordar, fue condenada por el Tribunal Supremo por el «protagonismo de primer orden» que tuvo en las «peripecias» en la sede parlamentaria para eludir la suspensión del referéndum por parte del Constitucional.

Comisiones

Descartada la presencia de los partidos minoritarios en la Mesa de la Cámara -incluso se había llegado a hablar de ceder la presidencia al PNV-, Moncloa y Ferraz negocian con ERC y el PNV que ambos partidos presidan comisiones parlamentarias. Esto, además de la capacidad de regular los tiempos, supone un complemento salarial para varios de sus diputados. Junts y Bildu quedarían fuera de esta oferta.

La exigencia de ERC respecto a la Comisión Constitucional no es menor. Este órgano parlamentario es el encargado del estudio y debate de los asuntos con relevancia constitucional y la que estudia los proyectos de Estatuto de Autonomía y sus reformas. Y precisamente, una de las propuestas que el PSOE prevé situar sobre la mesa es un nuevo Estatut.

En la actualidad esta comisión está en manos del PSOE, y la intención de los socialistas es mantener ese control. Más aún teniendo en cuenta el terremoto político que puede causar la tramitación en el Parlamento de las dos exigencias de los separatistas, la amnistía y el referéndum. No obstante, fuentes socialistas admiten también que ceder la dirección de esta comisión a ERC puede ser «un mal menor» para asegurarse la elección de un presidente del Congreso socialista y de una Mesa con mayoría progresista. En el propio PSOE hay también quienes no quieren ni oír a hablar de esta posibilidad, argumentando que «no se puede dejar la comisión Constitucional en manos de aquellos que quieren romper la Constitución». Moncloa y Ferraz piensan en ceder a ERC y PNV otras comisiones de mucha menor trascendencia e incluso no legislativas como la de Seguridad Vial, Nombramientos o Peticiones.

En la reunión celebrada este jueves en el Congreso entre el PSOE y ERC, la número dos de los separatistas, Teresa Jordà, trasladó al PSOE su predisposición a apoyar la investidura de un presidente socialista para el Congreso. Más concretamente, explican fuentes cercanas a Jordà, «una presidenta». ERC, que ha trasladado sus vetos al PSOE -por ejemplo, en el caso de Miquel Iceta o Meritxell Batet-tendrá prácticamente la última palabra en la elección del candidato. Y, según las mismas fuentes, la preferencia es Francina Armengol «antes que Félix Bolaños».

En el PSOE también existe la voluntad de que sea una mujer la que se convierta en la tercera autoridad del Estado y que, como dicen de Armengol, «sea cercana y sensible a la causa catalana». Junts, que por ahora no tiene sobre la mesa ninguna oferta para presidir una comisión -y seguramente no la tendrá- sopesa ponerse de perfil como en otras ocasiones en dicha votación. Su abstención -teniendo en cuenta que el bloque de derechas tiene 172 apoyos y el de izquierdas, 171- facilitaría la investidura de un diputado del Partido Popular.

Grupo propio

De momento, la primera cesión conocida del PSOE a ERC es ofrecer a la formación independentista la posibilidad de contar con grupo parlamentario propio.

«Es una de las demandas lógicas y normales para poder trabajar con mejores condiciones», señaló Jordà en el Congreso. ERC -como Junts- tiene siete diputados y ninguno cumple con los requisitos que establece el reglamento: tener al menos 15 escaños o cinco diputados y al menos el 15% de los votos correspondientes a todas las circunscripciones en las que hubieran presentado candidaturas o el 5% de los emitidos en el conjunto de España. Que estos partidos tengan grupo propio dependería de la Mesa del Congreso.