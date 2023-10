ERC eleva el chantaje a Sánchez: la amnistía «no resuelve el conflicto» si no hay referéndum de secesión

En cuanto Pedro Sánchez ha conseguido que el Comité Federal del PSOE avale la amnistía que va a conceder a los golpistas catalanes, el independentismo ha endurecido sus exigencias reclamando, como imprescindible, un referéndum de secesión. El chantaje suma y sigue, sin freno. Lo avisó Felipe González hace escasos días cuando advirtió que el separatismo es insaciable, y que caer en la concesión es entrar en un camino sin fin que sólo conduce al gran objetivo del separatismo, la ruptura de la unidad de España. Las palabras de González se han demostrado ciertas. El encargado de certificar esa certeza ha sido el dirigente de ERC y presidente de la Generalitat, Pere Aragonés. En cuanto el Comité Federal del PSOE ha cerrado filas con Sánchez a favor de la amnistía –como estaba previsto–, Aragonés ha dicho que con eso no basta, que eso «no resuelve el conflicto» si no hay un referéndum para la independencia de Cataluña. Los etarras de Bildu, mientras tanto, presencian con complacencia.

Las palabras de Aragonés dinamitan en gran parte el argumento mollar usado por Pedro Sánchez ante sus fieles del Comité Federal del PSOE, confeccionado a la medida del líder socialista. Lo dinamitan porque el argumento recurrente de Sánchez ha sido que la amnistía facilita «la convivencia». Aragonés dice que no. Que no basta. Sin referéndum secesionista, dice el presidente de la Generalitat, no hay convivencia garantizada porque «el conflicto político» persistirá. El independentismo se encargará activamente de ello.

Dar el visto bueno a la amnistía «era un paso imprescindible y necesario para avanzar en la resolución del conflicto político, y lo que toca ahora, una vez confirmada la amnistía, es seguir trabajando en la resolución del conflicto, que desde nuestro punto de vista sólo puede pasar por el referéndum», ha advertido el jefe de la Generalitat y dirigente de ERC. La Esquerra es una de las dos patas del independentismo radical con las que negocia Sánchez. La otra es Junts, pilotada con especial protagonismo por el fugado Puigdemont.

Si Esquerra se pronuncia en los términos que ha verbalizado Aragonés, lo que al respecto pueda decir Junts se antoja que será todavía más crudo. Entre ERC y Junts hay una competición por ver quién lidera el secesionismo ante el electorado catalán.

Gruesas dudas constitucionales

La amnistía genera gruesas dudas de constitucionalidad. El referéndum, incluso más. Pero el independentismo cree que cualquier límite es salvable vista la firme voluntad de Sánchez y su experiencia en bordear los marcos legales. La composición del Tribunal Constitucional juega en favor del líder socialista, y en sus filas lo reconocen abiertamente.

De paso, además de exigir el referéndum secesionista para Cataluña, Pere Aragonés ha vuelto a dejar claro que hay más requisitos que Sánchez debe cumplir. Entre ellos –éste a costa del bolsillo del resto de españoles–, lo que los independentistas catalanes definen como «el fin del déficit fiscal». Es decir, que se produzca un sustancial aumento del dinero que el Estado da a la Generalitat e, incluso, que se reconozca a Cataluña un régimen especial similar a las excepciones que rigen para el País Vasco y Navarra por su foralidad. El problema es que esa foralidad está reconocida en la Constitución de 1978 como caso único y excepcional para esas dos comunidades, no ampliable a ninguna otra región. Así que éste pasa a formar parte de la lista de chantajes de dudosa constitucionalidad que pasan a engrosar la particular lista de cesiones de Sánchez ante sus socios de investidura.