Isabel Díaz Ayuso ya es presidenta del Partido Popular de Madrid. Elegida con el 99,12 por ciento de los votos, Ayuso ha clausurado este sábado el congreso que la ha encumbrado al liderazgo del partido regional. En su intervención, ha sido ovacionada por compañeros y militantes, puestos en pie cuando la dirigente madrileña ha asegurado: «No sé vivir de otra manera», en alusión a su carrera política al servicio del PP en la Comunidad de Madrid.

«Querer a Madrid es mi pasión eterna, no he querido andar otro camino y no sé vivir de otra manera», ha afirmado Ayuso, parafraseando la canción militar de homenaje a los que dieron su vida por España para hacerle un guiño al Ejército, entre el aplauso del plenario y visiblemente emocionada.

Ayuso ha echado la vista atrás a sus inicios, recordando que la caída del Muro de Berlín, cuando tenía 9 años, le enseñó «que no siempre este mundo es justo, pero también que la libertad siempre encuentra el camino».

«Viví la política desde la Universidad en plenitud, entregada a ella, mientras observaba desde la barrera a un PP orgulloso y pujante que colocaba a España en la posición que le corresponde. En el País Vasco me impactó ver a gente joven del PP teniendo que mirar los bajos de su coche antes de subirse a él», ha recordado sobre los motivos que la llevaron a afiliarse al PP.