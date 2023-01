El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha demostrado una vez más su obsesión con OKDIARIO. Al dirigente podemita no le gusta que este periódico lleve un contador con todas las rebajas de condena de agresores sexuales que ha provocado la ley del sólo sí es sí, una normativa impulsada por la ministra Irene Montero y el resto del Gobierno de coalición. Considera que este contador «presiona al PSOE» para modificar la ley.

«Hay determinados medios de comunicación, por llamarlos de alguna de manera, que tienen contadores como si fueran un partido de fútbol o de baloncesto que diariamente percuten con este tema», ha afirmado Echenique este martes en una entrevista concedida al programa Más de uno de Onda Cero. El portavoz podemita defiende que «la derecha política, mediática y sociológica» está presionando al PSOE para modificar la Ley Montero. «Esa es una de las principales diferencias entre el PSOE y nosotros. Nosotros no nos dejamos presionar por la derecha y el PSOE algunas veces sí», ha apostillado.

Pablo Echenique ha evitado hacer autocrítica por las desastrosas consecuencias que ha provocado la Ley Montero: más de 300 rebajas de condena y 31 violadores excarcelados, hasta el momento. A su juicio, esta normativa «está bien como está, lo que hay es un problema de aplicación», culpando de esta forma a los jueces por aplicar la nueva ley.

El portavoz de Podemos en el Congreso afirma, «por estimaciones», que «menos de una cuarta parte de los juzgados está aplicando mal la ley» y que «la mayoría de juzgados está aplicando correctamente la ley», es decir, que no denegado rebajar la pena por agresión sexual a los condenados que así lo han pedido. «Son una minoría de juzgados los que la están aplicando mal», ha señalado, pero sin llegar a ofrecer los datos exactos porque «es muy difícil conseguir los datos». «Llevamos 3 semanas pidiendo los datos a la parte socialista del Gobierno y a los operadores jurídicos», ha indicado.

«Acuerdo con el PSOE»

El dirigente podemita asegura que su formación es partidaria de buscar un «acuerdo» con el PSOE para modificar la ley del sólo sí es sí. La intención de los socialistas es aumentar las penas mínimas recogidas en la nueva normativa, pero esta reforma no evitaría que los agresores sexuales puedan ver rebajada su pena o, incluso, su excarcelación. «Pensamos que la ley está bien como está, pero como el PSOE está sometido a mucha presión y ha decidido aumentar algunas penas mínimas, nosotros hemos cedido en virtud de alcanzar un acuerdo con el PSOE», ha admitido.

«Nuestro objetivo es que no se rompa la unidad del Gobierno de coalición y por eso el Ministerio de Igualdad ha decidido enviar a la parte socialista, que está muy presionada por toda la situación, también propuestas de modificación del Código Penal. En todo caso la prioridad de todo el espacio político y del Ministerio de Igualdad es que no se elimine el consentimiento de la ley, que es el problema que tiene la propuesta del Ministerio de Justicia, no es aceptable, es como tirar la ley entera a la basura, no es paliar los efectos indeseados», ha asegurado Pablo Echenique.

Por último, ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez, en caso de que actúe «de forma unilateral» para reformar la Ley Montero. «Estamos trabajando para llegar a un acuerdo, si el PSOE pretende actuar de forma unilateral, tendrán que explicarlo, seguro de que ningún diputado feminista apoyará en el Congreso que se elimine el consentimiento, que es la clave del avance», ha zanjado.