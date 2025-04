Un documento de Adif sitúa a la ausente Jésica destinada en «Chamartín» y sin ningún responsable directo

Un documento interno de Adif, al que ha tenido acceso OKDIARIO, situó a Jésica Rodríguez, ex novia del ex ministro José Luis Ábalos, destinada en «Chamartín», pese a que ella ha confesado que no acudía a trabajar, y sin ningún responsable directo del operador ferroviario, dependiente del Ministerio de Transportes.

Así consta en una relación de personal, ante la previsión de un recorte de plantilla, que un cargo de Adif, en este caso, Raúl Míguez Bailo, en calidad de director adjunto a Presidencia, envió a la entonces presidenta de este ente público, Isabel Pardo de Vera, y a un subordinado, el subdirector Ignacio Zaldívar García, con fecha de 26 de abril de 2020. En ese momento, Jésica ya llevaba un año prestando supuestamente este servicio a Adif a través de la compañía Ineco, también pública y con la que mantenía la relación laboral, cobrando unos «1.060 euros» al mes, como ella misma ha reconocido en sede judicial, sin ir a trabajar.

Ignacio Zaldívar García fue señalado el pasado martes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado por el director de Tragsatec, Juan Pablo González Mata, por ser él quien validó los partes de trabajo de Jésica. Tragsatec fue otra empresa pública en la que recaló enchufada la ex novia del ex ministro por un periodo de seis meses en 2021 tras expirar su contrato en Ineco. También aquí estuvo vinculada laboralmente a Adif como «auxiliar administrativo».

El documento que publica OKDIARIO este jueves -y que forma parte del sumario del caso Koldo- revela que Jésica tenía asignada la ubicación de su puesto en «Chamartín», junto a la estación de trenes. Además, llama también la atención que la ex pareja del ex ministro y ex secretario de Organización del PSOE era una de las tres únicas personas de un total de 57 trabajadores que aparecían en dicho listado que no contaba con un «responsable de Adif» sobre sus funciones.

En el citado documento, una hoja de Excel, figura que de las 57 personas, incluida Jésica, que formaban parte de la plantilla destinada al área de «Servicios para apoyo técnico y a la gestión administrativa de Adif», la empresa preveía 15 bajas, esto es, una «reducción del 26%», según recogían los cálculos del operador sobre el ajuste.

Esta relación de personal fue mandada a Pardo de Vera e Ignacio Zaldívar por parte de Raúl Míguez Bailo en un correo electrónica, donde decía, entre otros comentarios, que «con esa información (…), sí se podría ver el total de personal de ETT que se podría incluir en una propuesta global [de reducción de plantilla]. Esto dependerá, por supuesto, de lo que hayáis podido acordar o establecer en las reuniones mantenidas con Carmen Librero», señaló Míguez Bailo. Carmen Librero era entonces la presidenta de Ineco y está citada a declarar en la Comisión de Investigación el próximo 22 de abril.

Los dos directivos vinculados a Tragsatec que han comparecido estos días en la Cámara Alta han apuntado a Adif en esta cadena de irregularidades. «En todo momento, el cliente nos decía mensualmente que (Jésica Rodríguez) estaba trabajando en sus instalaciones», declaró González Mata, presidente de Tragsatec, el martes en el Senado, refiriéndose al subdirector de Adif y encargado del servicio, Ignacio Zaldívar García.

Por su parte, el presidente de Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, dijo este miércoles: «(Jésica) Estaba en oficina de cliente, tenía que fichar en su ordenador. Del análisis que hemos realizado, hemos constatado que esta persona no fichó, pero paralelamente tenemos documentos que aseverarían que sí ha hecho sus horas de trabajo. Estamos en una contradicción», manifestó Casas Grande. Ante ello, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo replicó que todo apunta a que era Joseba García, hermano de Koldo y ex asesor de Ábalos, quien se encargaba de falsear estos partes de trabajo.

Jésica, Ábalos y Koldo

Fue el 23 de febrero de 2021, cinco días antes de expirar su contrato de dos años con otra empresa pública, Ineco, cuando Ábalos hizo partícipe a su asesor Koldo García de la situación laboral de Jésica a través de una captura de pantalla de la conversación que vía WhatsApp mantenía con ella. La joven le había compartido una imagen de su contrato en Ineco como auxiliar administrativo y le recordaba que estaba a punto de terminarse. Koldo contestó a Ábalos que la ex pareja del ex ministro tenía que «pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses», a lo que éste le replicó: «Díselo».

Y así, pasó a ser colocada en Tragsatec por un periodo de seis meses para desempeñar los servicios de «oficial 1ª administrativo» entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021».

Jésica Rodríguez fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», según indica el contrato publicado por este periódico.