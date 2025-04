El presidente de Tragsa admite que Jésica aparecía en un documento interno como «la sobrina del ministro»

El presidente del Grupo Tragsa, Jesús Casas Grande, ha admitido este miércoles en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo que Jésica Rodríguez -la ex novia de José Luis Ábalos- aparecía internamente en un «documento de la gerencia» como «la sobrina del ministro».

Así lo ha reconocido a preguntas del senador del PP Fernando Martínez-Maíllo en una comparecencia en este órgano de la Cámara Alta, donde el alto cargo del Ejecutivo de Pedro Sánchez estaba obligado por ley a decir la verdad. Instado a señalar si tenía constancia de que Jésica figura en «relaciones de trabajo» de Tragsatec, filial de Tragsa, como la «sobrina del ministro», Casas Grande ha admitido que «yo lo he visto, es un documento interno de la gerencia, no sé qué pinta ahí, forma parte de los documentos de la investigación» todavía en marcha, ha declarado el compareciente.

Asimismo, mientras esa investigación no concluya, Jesús Casas Grande ha cargado la responsabilidad en la ex gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsatec Caridad Martín Palacios, a la que pidió, según ha reconocido él mismo este miércoles, que dejara el cargo a tenor de la información aportada por una auditoría interna.

Según Casas Grande, la ex gerente era la responsable de que se informara desde Tragsatec al «cliente», esto es, a Adif, y a la propia Jésica Rodríguez de que la ex pareja de Ábalos no fichaba en su puesto de trabajo, en el que permaneció como auxiliar administrativo desde marzo a septiembre de 2021.

«Estaba en oficina de cliente, tenía que fichar en su ordenador. Del análisis que hemos realizado, hemos constatado que esta persona no fichó, pero paralelamente tenemos documentos que aseverarían que sí ha hecho sus horas de trabajos. Estamos en una contradicción», ha dicho Casas Grande. Ante ello, el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo ha esgrimido que todo apunta a que era Joseba García, hermano de Koldo, ex asesor de Ábalos, quien se encargaba de falsear estos documentos.

Antes de la declaración en el Supremo

En este contexto, Casas Grande también ha admitido que pidió el cese de Martín Palacios como gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal de Tragsatec por la presunta contratación irregular de Jésica «el 25-26 de febrero» de este año, es decir, justo antes de la declaración de la ex novia de Ábalos ante el Tribunal Supremo. Jésica afirmó en sede judicial que no iba a su puesto de trabajo y que cobraba unos «1.060 euros» al mes. «Fue una dimisión preventiva que, sin embargo, no sirve de cortaguegos», ha denunciado Martínez-Maíllo.

Además, Casas Grande ha reconocido que «aún» no ha presentado ninguna denuncia ante la Inspección de Trabajo por el enchufe de Jésica.

También ha afirmado que no tuvo contacto con la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y que no conoce personalmente al ex ministro José Luis Ábalos ni al que era su asesor, Koldo García. Igualmente, ha señalado que tampoco se ha reunido con ellos y que no ha hablado con el ministro de Agricultura, Luis Planas, «un caballero que honra a este país», sobre este tema. Sí lo ha hecho, según ha expuesto, con el subsecretario de Planas, Ernesto Abati. Y es que Tragsatec, filial del Grupo Tragsa, está tutelada por este ministerio y controlada accionarialmente por la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda.

El presidente de Tragsa ha recalcado que «no» ha recibido ninguna instrucción «para contratar expresamente a una persona» y ha afirmado que este escándalo ha sido algo «terrible» para la entidad pública. «El sentido del desánimo, la ruptura emocional, la sensación de qué es esto para gente que se está dejando la piel por sacar cosas adelante, ha sido tremenda», ha apostillado.

Fue el 23 de febrero de 2021, cinco días antes de expirar su contrato de dos años con otra empresa pública, Ineco, cuando Ábalos hizo partícipe a su asesor Koldo García de la situación laboral de Jésica a través de una captura de pantalla de la conversación que vía WhatsApp mantenía con ella. La joven le había compartido una imagen de su contrato en Ineco como auxiliar administrativo y le recordaba que estaba a punto de terminarse. Koldo contestó a Ábalos que la ex pareja del ex ministro tenía que «pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses», a lo que éste le replicó: «Díselo».

Y así, pasó a ser colocada en Tragsatec por un periodo de seis meses para desempeñar los servicios de «oficial 1ª administrativo» entre «el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021».

Jésica Rodríguez fue asignada al «refuerzo y apoyo del equipo en tareas administrativas de análisis, control y tramitación de documentación administrativa: manejo de aplicaciones de gestión documental y gestión contable», dentro del denominado «Servicio de asistencia para el apoyo a la gestión presupuestaria, control sistemático de expedientes administrativos y soporte técnico en ADIF (Alta Velocidad para el periodo 2019-2021)», según indica el contrato.