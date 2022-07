Díaz y Podemos hacen piña contra Sánchez y más gasto militar: «Nuestra postura es clara»

La vicepresidenta Yolanda Díaz y Podemos hacen pinza contra el aumento del gasto militar al que se ha comprometido Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN. «Nuestra postura es clara», ha asegurado Díaz a la vez que Ione Belarra, líder de la formación morada, ha defendido que «es la hora de lo urgente y de lo importante».

«La posición creo que en esta materia es conocida. Es clarísima y la he expresado hace bastantes meses», ha sostenido la también ministra de Trabajo este lunes en declaraciones a los medios a su llegada al acto Un Ingreso Mínimo Vital orientado a la inclusión. Yolanda Díaz ha pedido «reflexión» para abordar el debate de los Presupuestos Generales del Estado para de 2023 con «serenidad, calma y tranquilidad necesaria».

El pasado 15 de marzo, la vicepresidenta segunda del Gobierno afirmó que mantiene una «diferencia» con el PSOE sobre la prioridad o no de elevar el gasto para el Ministerio de Defensa. «Creemos que lo prioritario es justamente incrementar los presupuestos de investigación, educación, sanidad y otras materias que son de especial interés en una crisis que sufrimos como consecuencia de la guerra», indicó Díaz por aquel entonces.

«Reorientar»

Uno de los compromisos al que accedió Pedro Sánchez la semana pasada fue elevar el gasto militar hasta alcanzar el 2% del PIB. Pero sus socios de Podemos se oponen. Así lo ha remarcado la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra. La dirigente podemita considera que los próximos Presupuestos deben servir para «reorientar el rumbo del Gobierno» para «recuperar el ritmo» y devolver «un horizonte político nítido».

«Las urgencias del país no es duplicar el gasto militar, que ya se encuentra en niveles récord, porque España no está en guerra. Los ciudadanos no necesitan comprar bombas ni aviones de combate por exigencia de una potencia extranjera», ha defendido Belarra durante su intervención en el Consejo de Coordinación de su partido, en alusión a Estados Unidos.

La ministra podemita ha pedido a sus socios del PSOE medidas «contundentes» para aumentar el gasto social y no el militar. «Es la hora de lo urgente y de lo importante», ha enfatizado, al tiempo que ha pedido incrementar las partidas de los servicios públicos como los de Sanidad y Educación.

De esta forma, Ione Belarra ha desglosado entre sus prioridades para las cuentas públicas la puesta en marcha de un fondo dotado con 10.000 millones para invertir en sanidad y educación pública, seguir bajando el abono de transporte público mensual hasta llegar a los 10 euros, una reforma fiscal potente con subida de impuesto a grandes rentas y empresas o volver a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI).