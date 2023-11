La primera ministra trans de España puede jurar su cargo ante el Rey la próxima semana, ya que la líder de Sumar, Yolanda Díaz, tiene en su lista de ministriables a dos dirigentes de su formación política con esta identidad de género: Carla Antonelli, ex diputada del PSOE ahora en Más Madrid, y la escritora y analista política Elizabeth Duval, portavoz de feminismo, igualdad y libertades LGTBIQ+ de Sumar. La dos tienen muchos números de ocupar un ministerio en el próximo Gobierno. Posiblemente el de Derechos Sociales.

Los representantes de Sumar en el Ejecutivo los decidirá únicamente su jefa de filas, Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, que repetirá en este mismo cargo, hará la propuesta de sus candidatos a Pedro Sánchez. El presidente, que este viernes ha prometido el cargo ante el Rey, en el Palacio de La Zarzuela, sólo procederá a su nombramiento.

Ni Carla Antonelli ni Elizabeth Duval, de convertirse una de ellas finalmente en la primera ministra trans de la historia de España, ocuparán el Ministerio de Igualdad. Cargo que, tras las tensiones que generó en la última legislatura entre los dos socios de coalición, Sánchez se reserva para el PSOE. Hana Jalloul, Andrea Fernández o incluso Carmen Calvo, son algunos de los nombres que suenan para relevar a Irene Montero -enemistada, precisamente, con Duval-. La elección de Antonelli o Duval dejaría también sin opciones a la líder de Más Madrid, Mónica García.

La previsión es que a lo largo de este fin de semana, bien el sábado o bien el domingo, Pedro Sánchez comunique el nombre de los elegidos para formar el futuro Gobierno de España. El lunes jurarían su cargo ante el Rey, se efectuaría el traspaso de carteras y el martes se reuniría por primera vez el nuevo Consejo de Ministros.

Tensión con Podemos y Calvo

Los más cercanos a Montero cargaron contra Duval tras su designación por parte de Díaz como portavoz de feminismos y derechos LGTBI. Beatriz Gimeno, histórica feminista de Podemos y ex alto cargo del Ministerio de Igualdad, acusó a Sumar de nombrar como portavoz de feminismos y LGTBI a «una persona que no gusta a casi ningún sector, he dicho casi. Con todos mis respetos para ella como persona». Evitando así de forma deliberada usar el término «mujer». Pablo Iglesias también cargó contra ella a través de sus medios y sus redes sociales. Su elección, pues, sería un nuevo envite de Díaz contra los morados.

Antonelli, por su parte, celebró públicamente el cese de Carmen Calvo como vicepresidenta primera por parte de Sánchez en julio de 2020. La activista transexual, que fue diputada socialista en la Asamblea de Madrid y acabó rompiendo el carnet, no dudó en disimular su alegría tras conocerse la noticia de que Calvo, que esgrimió públicamente sus reticencias a la Ley Trans, abandonara su puesto de vicepresidenta. «Se acabó el calvario», dejó escrito Carla Antonelli en sus redes sociales. Un mensaje que en pocos minutos recogió miles de interacciones.