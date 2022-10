Carla Antonelli abandona el PSOE en pleno debate por la Ley Trans: «Siento una profunda decepción»

El cisma abierto en el seno del PSOE por la Ley Trans de Irene Montero es total. Su primera víctima fue Carmen Calvo, histórica feminista contraria a su aprobación por sus controvertidas normas que fue expulsada del partido, y, ahora, por todo lo contrario se marcha Carla Antonelli, la que fue la primera diputada transexual en la Asamblea de Madrid.

Antonelli ha hecho público un duro comunicado en las redes sociales para comunicar su decisión: «Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el PSOE. No en mi nombre. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida».

La ex diputada socialista está completamente en contra de la postura de su partido, que no se posiciona a favor de la nueva Ley Trans y pretende retrasar su aprobación en contra de lo que quiere Podemos, y «con un inmenso y profundo dolor» anuncia que abandona «una formación política» para la que ha «pedido el voto desde hace 45 años».

Carla Antonelli también ha querido contestar en su comunicado a aquellos que la han criticado por no dejar antes la formación: «Habrá personas que se preguntarán ¿Por qué hoy y no cuando se inició este delirio y odio desatado en contra de los derechos de las personas trans hace ya dos años y medio? Y la respuesta es simple, porque hay gotas que colman los vasos llenos y a punto de rebosar».

La socialista explica que el PSOE ha maniobrado junto al PP para «ampliar los plazos de enmiendas hasta diciembre con el amago de más recortes en la Ley, lo que lo que la lleva al próximo año ya inmersos en las elecciones autonómicas y municipales».

Es por esto que no había tomado la decisión hasta este momento, porque quería «pelear» la Ley hasta el final y no alargar los plazos. «En mi nombre y de mi militancia eso no va a suceder, aunque el dolor y desasosiego me invadan, porque son muchxs las compañeras de las que tengo un recuerdo de empatía abrumadora a lo largo de todos estos años, de amistad, complicidad, compañerismo y orgullo», ha dicho.

«Todas estas razones, son las que me llevan a la profunda decepción y vacío con el proceder en la Ley Integral Trans y LGTBIQ+, donde cánticos sirenas quieren quebrantar la voluntad popular, porque no han sido suficientes un 40º Congreso del partido para reafirmar el 39º. Exhorto e invoco al Presidente del Gobierno para que vuelva a poner la Ley en su sitio, como hizo en su momento, que cierre los plazos de enmiendas y se continue su trámite de urgencia, por la palabra dada y el compromiso adquirido», señala.

Antonelli ha defendido que «el socialismo si no es valiente no es socialismo» y ha evocado a Zerolo para pedir al PSOE una rectificación: «Tal como decía Pedro Zerolo, y para que la Ley Integral Trans y LGTBIQ+ sea Ley. Prolongarlo, solo va a provocar más dolor y sufrimiento a personas a las que definitivamente se nos ha marcado con una -Estrella de David-«.

«Por todo eso, no en mi nombre y el de mi militancia, hoy, digo lo mismo que hace 16 años, prefiero ir por la calle y mirar de frente a mis compañeras/os/es trans que agachar la cabeza de la vergüenza por haberles traicionado y lo que es peor, haberme traicionado a mí misma, que es cuando ya nada queda y la vida pierde su sentido. No pasó entonces ni va a suceder ahora», ha zanjado.