Carla Antonelli formará parte de la lista de Más Madrid, encabezada por Mónica García, a las elecciones de la Comunidad de Madrid que se celebrarán el próximo 28 de mayo. La activista trans irá como número cinco, según han confirmado a este periódico fuentes del partido.

Escasos meses después de anunciar su baja como militante del PSOE, partido por el cual se convirtió en la primera diputada transexual en la Asamblea de Madrid, debido a sus diferencias con la ley trans impulsada por el ministerio de Irene Montero, Antonelli ha decidido incorporarse a la filial autonómica del partido de Íñigo Errejón.

A pesar de haberse colocado al lado de Podemos en la cuestión de la ley trans, una actitud por la que los morados incluso se plantearon que se sumara a sus listas de cara a las elecciones generales que tendrán lugar en diciembre, tal y como adelantó OKDIARIO, lo cierto es que, la activista trans se ha ido escorando más hacia Yolanda Díaz, a quien acompañó en la presentación de su proyecto Sumar, y, finalmente, ha decidido tratar de volver a las instituciones de la mano de Más Madrid, formación en la órbita de la vicepresidenta.

Antonelli anunció en octubre del año pasado su baja del PSOE por la polémica generada en torno a los plazos de enmiendas de la ley trans. Ella misma lo comunicó a través de sus redes sociales y lo hizo especialmente enfadada y molesta con los postulados de algunos dirigentes de la organización que, sin éxito, trataron de frenar la aprobación de una de las leyes más importantes para Montero. Algo más de seis meses después, tal y como ha confirmado Mónica García en sus redes sociales, Antonelli formará parte de las listas de Más Madrid, principal adversario de los socialistas en la cámara autonómica.

Es un placer darte la bienvenida a Más Madrid, Carla. Bienvenidas siempre todas las personas luchadoras, con la mirada en el futuro y que trabajan por un Madrid diverso, libre y alegre. pic.twitter.com/IHvJtZlYnX — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 11, 2023

Ambas formaciones empataron en número de escaños en las últimas elecciones, 24, sin embargo, los de Mónica García superaron al PSOE, en aquel momento liderado por Ángel Gabilondo, en número de votos. En estos comicios, con Juan Lobato como candidato, las encuestas dan ventaja a Más Madrid y lo consagran como líder de la oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

«Hoy he solicitado mi baja de la militancia en el PSOE. No en mi nombre. Pero, aun así, de lo que no podré cursar nunca baja es de mi naturaleza socialista que va en vena, fui, soy y seré socialista, donde quiera que esté y cual sea el ámbito de la vida», escribió, después de haber sido diputada socialista en Madrid desde 2011 hasta 2021.