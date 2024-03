Cuca Gamarra afirma que Sánchez es una «marioneta que mueven los independentistas»

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado este domingo en Valencia que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es «una marioneta que mueven los independentistas día a día hasta llevarla esta semana a colapsar la legislatura». «Pedro Sánchez se ha puesto en manos de los independentistas para que sean ellos los que muevan los hilos de la política en nuestro país», ha lamentado Gamarra en declaraciones a los periodistas antes de asistir a la mascletà.

«Un colapso que no sorprende al PP porque evidentemente cuando los españoles te retiraron su confianza y para bloquear a la alternativa te pones en manos de los independentistas, de aquéllos que no quieren una España unida ni lo mejor para España, lo único que se puede esperar es el bloqueo», ha destacado en referencia a las concesiones de Pedro Sánchez a los independentistas a cambio de su apoyo para seguir en La Moncloa.

En este sentido, Cuca Gamarra ha destacado que este bloqueo «nos ha llevado no sólo a la convocatoria de las elecciones catalanas, sino a la suspensión y la paralización de unos Presupuestos Generales del Estado, esos que Pedro Sánchez decía que eran la contrapartida a la Ley de Amnistía». Con ello, ha agregado, se demuestra que la Ley de Amnistía «es el pago sólo para el tiempo que ya lleva en La Moncloa, pero no para lo que esté por venir» y «lo vamos a pagar los españoles».

Según Cuca Gamarra, las elecciones catalanas van a tener además «a un partido PSC y a un candidato, Salvador Illa, que son la marca blanca del independentismo», ya que ha asegurado que su único objetivo va a ser «fortalecer al independentismo y que así pueda sobrevivir Pedro Sánchez en La Moncloa».

«Aquí lo único que importa es que los independentistas puedan seguir cobrándose de Pedro Sánchez todo aquello que quieran», ha añadido Cuca Gamarra.

Reunión en Suiza

En referencia a la reunión del PSOE y Junts en Suiza, que se ha producido horas después de regalarle la amnistía, Gamarra ha lamentado que «ya estamos acostumbrados a la clandestinidad y a la mentira y ayer de los que se estaba hablando es del acto de campaña y del programa electoral con el que concurrirán los independentistas y también de una manera oculta la marca blanca del independentismo, que hoy es el PSC y Salvador Illa».

Es la cuarta reunión desde que ambos partidos hayan firmado el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y la primera tras la aprobación de la Ley de Amnistía. En la cita, según han informado los socialistas, se ha analizado esta ley recién aprobada en el Congreso, que permitirá el borrado total de los delitos cometidos por el independentismo durante el llamado proceso separatista catalán, incluyendo el terrorismo y la malversación, y sigue su tramitación en el Senado.

«También estuvieron hablando, sin duda alguna, del referéndum de autodeterminación, al que han dejado claro que no solo no renuncian, sino que vuelven a por ello», ha agregado Cuca Gamarra después de que el propio presidente de la Generalitat Pere Aragonés reconociera en un acto de campaña que «ahora vamos a por la financiación singular y el referéndum sobre la independencia de Cataluña».

En relación con las elecciones catalanas, Gamarra ha asegurado que «la papeleta del Partido Popular será la representación de todos esos valores del constitucionalismo y, sobre todo, que los catalanes constitucionalistas son tan catalanes como los independentistas».

Gamarra ha hecho también referencia a la «trama de corrupción que cerca cada día más al Partido Socialista y a Pedro Sánchez» y que, a su juicio, evidencia «la utilización de la pandemia», en referencia a la trama Koldo, que toma el nombre del ex asesor del ex ministro socialista de TransportesJosé Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, que investiga el alcance de la trama de corrupción de compra y venta de mascarillas en los peores momentos de la pandemia del Covid en España. En este sentido, destaca que el nombre candidato del PSC, Salvador Illa, en las elecciones de Cataluña se subraye en la citada trama Koldo por no investigar la solvencia de la empresa FCS Select, la del mayor pelotazo de mascarillas de la pandemia (y que resultaron ser defectuosas), hasta después de pagarle por adelantado los 217 millones del contrato.

El PP, ha insistido, «intensificará» esta semana su «presión y control» al Gobierno. «No va a permitir que aquellos acuerdos a los que se llega en el Congreso de los Diputados sean metidos en un cajón para evitar la fiscalización» y va a llegar también «hasta el final» en la comisión de investigación que la pasada semana se aprobó en el Senado.