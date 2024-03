El PSOE se reúne con Junts en Suiza horas después de regalarle la amnistía total

El PSOE y Junts han mantenido una nueva reunión en Suiza, la cuarta desde que ambos partidos firmasen el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, y la primera tras la aprobación de la Ley de Amnistía. En la cita, según han informado los socialistas, se analizó esta ley recién aprobada, que permitirá el borrado total de los delitos cometidos por el independentismo durante el llamado proceso separatista catalán, incluyendo el terrorismo y la malversación.

A través de un comunicado idéntico, ambos partidos han destacado que la aprobación de la ley permitirá «poner en marcha una fase de la negociación con la activación de dos nuevos equipos de trabajo».

Según ha podido saber OKDIARIO, en el encuentro han participado el número tres del PSOE y principal negociador para la amnistía, Santos Cerdán, y el ex presidente catalán Carles Puigdemont. En la nota difundida, por separado, por Junts y el PSOE no se especifica, no obstante, quiénes han intervenido en esta nueva cita, cuándo ha tenido lugar exactamente ni si estaba presente el embajador salvadoreño Francisco Galindo, que ejerce de «mediador», según lo acordado por los dos partidos.

En el comunicado, señalan que el encuentro se ha producido en Suiza y que durante la reunión «se ha puesto en valor la aprobación de la Ley de Amnistía, que era una de las condiciones pactadas para poder abordar la resolución del conflicto político» catalán.

«La aprobación de la ley permitirá a las partes poner en marcha los equipos de trabajo en los dos grandes ámbitos acordados, que se añadirán a los que ya existen en el ámbito de la lengua catalana y de la ley de delegación de competencias en inmigración, y asegurar el cumplimiento del acuerdo de Bruselas», concluye el texto.

Ley de Amnistía

Este nuevo encuentro entre el PSOE y Junts es el primero desde que el Congreso aprobase, el jueves, la Ley de Amnistía que, entre otros, supondrá el borrado de los posibles delitos terroristas cometidos en el marco del procés.

La iniciativa, que ahora sigue su tramitación en el Senado, incluye las exigencias de los separatistas para blindarse contra todos los procesos judiciales que les afectan. Así, se borran los delitos de terrorismo siempre y cuando no afecten «gravemente a los derechos humanos»; la alta traición que no conlleve violencia y la malversación si no ha existido lucro personal.

La aprobación de la Ley de Amnistía, en cualquier caso, no agota las ambiciones del separatismo. Tanto Junts como ERC aprovecharon el debate en el Congreso para dejar claro a Sánchez que su siguiente objetivo es la independencia y que la amnistía es sólo el primer paso en este camino.

En concreto, ERC ha avisado que tras la aprobación de esta norma debe llegar la convocatoria de un referéndum, mientras que Junts también advierte que con esta iniciativa «sólo se pasa página de la represión».

El encuentro en Suiza se produce, además, en el contexto de la próxima celebración de las elecciones en Cataluña, cuya convocatoria anticipada ha sido anunciada esta misma semana.

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, aseguró este viernes que el ex presidente catalán está dispuesto a volver a Cataluña y ser detenido y da por hecho que será el candidato de Junts a las elecciones al Parlament del 12 de mayo.

En una entrevista en Rac1, Boye admitió que existe la posibilidad de que la Policía pueda detener a Puigdemont cuando cruce la frontera española, pero avisó que «lo que no se va a poder impedir es que sea presidente de la Generalitat».

«Los únicos que lo pueden impedir son los catalanes cuando voten», destacó Boye, dejando claro que el expresidente catalán está dispuesto a «asumir las consecuencias de sus actos».

Según el abogado, una vez que la Ley de Amnistía se publique en el BOE -algo que está previsto para finales de mayo o principios de junio- el Supremo tendrá que levantar la orden de detención contra Puigdemont por el procés y se abrirá «un marco jurídico distinto», lo que permitiría regresar al ex presidente catalán.