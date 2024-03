Aragonés carga contra Illa en la precampaña electoral: «Es el delegado de Moncloa»

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha cargado este sábado contra Salvador Illa, candidato del PSC, en las elecciones catalanas del 12 de mayo, al acusarle de ser «el delegado de La Moncloa» en la semana en la que se ha aprobado la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, y ahora sigue su tramitación parlamentaria en el Senado.

«Quiero seguir siendo presidente de Cataluña para continuar incansablemente al servicio de toda la ciudadanía», ha dicho en el acto Gana Cataluña de ERC junto al presidente del partido, Oriol Junqueras; la secretaria general, Marta Rovira; la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà; la diputada y exconsellera Teresa Jordà y, por video, el diputado Ruben Wagensberg y la portavoz, Marta Vilalta.

Durante la si intervención, que ha centrado en Salvador Illa, Aragonés ha pedido a la sociedad el voto ante «la irresponsabilidad de aquéllos que han dejado sin recursos a los sectores que más lo necesitan», en referencia a Junts y a los Comuns por no apoyar los presupuestos catalanes 2024, que ha hecho que se tuvieran que adelantar las elecciones catalanas.

Esta cita electoral servirá como primer pulsómetro para medir el impacto de entre el electorado de la Ley de Amnistía, imposición de los independentistas catalanes a Pedro Sánchez para mantenerle en La Moncloa, la cual ha sido aprobada esta semana entre vítores de los miembros del PSOE y sus principales benefactores políticos. El partido del ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont hizo notar su felicidad con abrazos. Los diputados de ERC se giraron al palco de invitados, donde estaba Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat y miembro del partido.

El presidente catalán y cabeza de cartel de ERC para el próximo 12 de mayo, Pere Aragonés, ha pedido al electorado que le den «más fuerza» para seguir haciendo frente a «la irresponsabilidad» de Junts y Comunes y evitar que un «delegado de la Moncloa», como se ha indicado con anterioridad, presida Cataluña, en alusión al socialista Salvador Illa, que también ha celebrado su primer acto de precampaña este sábado.

En el primer acto de partido tras el adelanto electoral en Cataluña, Aragonés ha querido cargar contra Illa de forma directa en diferentes ocasiones, como se ha indicado con anterioridad. «En el 12 de mayo tenemos que elegir si queremos que el presidente del país sea un presidente de Cataluña o es un delegado de La Moncloa. Porque los delegados de La Moncloa, los delegados de La Moncloa no se plantarán delante de Pedro Sánchez para conseguir el traspaso de Rodalíes, ya sabemos que no se han plantado para la amnistía», ha señalado Aragonés este sábado días después de que los independentistas consiguieran aprobar en el Congreso la gran concesión de Sánchez a cambio de su apoyo para seguir en La Moncloa.

En contra de aprender español

«Cataluña no necesita un delegado de La Moncloa que nos diga que tenemos que aparcar el catalán y apostar por el multilingüismo. Aquél no es el camino. Aquél no es el presidente de Cataluña», ha insistido Aragonés, que ha acusado a Illa, sin mencionarle de manera directa, de querer borrar el catalán. «Tenemos que potenciar y defender la lengua catalana. Y no queremos un delegado de La Moncloa que apuesta por el trilingüismo», se ha pronunciado Aragonés en contra de que los alumnos aprendan español en los colegios. «Triunfaremos nosotros en la defensa de la lengua en todas partes», ha señalado entre los aplausos del electorado que ha querido ir a su primer acto de campaña a escucharle.