La consejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera Cruz, ha pedido al Ministerio del Interior que «tome las medidas oportunas» para solucionar el problema con las «5.000 personas que han perdido los vuelos internacionales» desde el aeropuerto de Barajas por culpa de los atascos en el control de pasaportes.

«Yo mandé una carta hará unos diez días avisando, porque nos estaban avisando, incluso extraoficialmente, de que había esos atascos.

Ya tenemos datos concretos, sabemos que en el mes pasado hubo 5.000 personas, que se dice pronto, que perdieron sus vuelos internacionales por culpa de los atascos en el control de pasaportes. Y eso es un asunto del Ministerio del Interior», ha declarado la consejera.

Durante su intervención, Rivera de la Cruz ha pedido al Ministerio del Interior que se solucione cuanto antes el control porque «no quiere ni imaginar lo que significa que una persona que lleva ahorrando todo el año para irse a su país se queda en tierra en las Navidades».

«La delegada del Gobierno en Madrid me contestó (a la carta) diciendo que ya lo habían hecho, que nosotros llegábamos tarde, pero yo me temo que los únicos que llegan tarde son 5.000 viajeros que han perdido sus aviones porque no había agilidad suficiente en el control de pasaportes», ha querido aclarar la titular regional de Cultura.

En concreto, la consejera insta al Gobierno de España a que se enfoque en tomar «las medidas oportunas» para este caso, y a la disposición de más personal necesario para los controles de Barajas.