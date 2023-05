La repentina convocatoria de elecciones generales ha llenado las oficinas de Correos de votantes. Esta misma mañana se ha abierto el plazo para solicitar esta modalidad de voto y, en tan sólo tres horas en las oficinas de la calle Chile (Madrid), ya han acudido al menos 50 ciudadanos para pedir el voto por correo. La celebración de los comicios en pleno mes de julio ha disparado la solicitud de esta modalidad, obligando a carteros, auxiliares y funcionarios de estas oficinas a reorganizar sus vacaciones.

«Me tengo que ir porque hay muchísima gente, vendré por la tarde», explica una señora en una entrevista con OKDIARIO a la salida de las oficinas. Pero no es la única que durante la mañana de hoy ha tenido que esperar para solicitar la documentación necesaria para votar por correo. Alrededor de una veintena de ciudadanos aguardaba su turno en la sala de espera tal y como ha podido comprobar presencialmente este periódico.

Asimismo, la repentina convocatoria de comicios por parte del presidente Pedro Sánchez ha provocado que los trabajadores de Correos tengan que reorganizar sus vacaciones. Es importante reseñar, a principios de julio, se espera un aluvión de votos por correo sin precedentes antes de la celebración de las elecciones. «Vamos a ver si a los carteros no les da un ataque en julio», lamenta una vecina en una conversación con OKDIARIO.

Vacaciones

La convocatoria de elecciones en pleno verano ha provocado una avalancha de votos por correo.«Lo han hecho a propósito para que el 80% de los españoles que veraneamos no podamos votar», lamenta un ciudadano que afea la fecha que ha escogido el presidente para las urnas. «Me voy de vacaciones y, evidentemente, no me voy a quedar para votarles, que les den», afea otro vecino que ha decidido optar por el voto por correo.

Por el contrario, otro ciudadano celebra la repentina convocatoria a las urnas. «Me parece muy bien que las hagan en julio, así nos pillan calentitos, no se puede esperar otra cosa de los políticos», ironiza este ciudadano. Más crítico, otro vecino expresa su deseo de que «ojalá Pedro Sánchez se hubiera quedado jugando al baloncesto». Y son muchos los que piensan que la fecha está elegida a propósito para que ésta coincida con las vacaciones de muchos votantes.

A pesar de la indignación de la ciudadanía, las elecciones van a celebrarse, ya se han disuelto las Cortes. Para muchos ciudadanos mayores de edad, la única forma para votar es por correo si se encuentran fuera de su lugar de empadronamiento. El trámite es sencillo; primero hay que solicitar el voto de forma telemática o presencial en alguna de las oficinas, después el cartero debe entregarte el sobre y la papeleta en mano o recoger el mismo en alguna de las oficinas y, por último, llevarlo de nuevo a Correos, donde se contabilizará el voto. «En las oficinas tienen todo preparado, es muy meritorio», zanja una vecina tras pedir su papeleta electoral en las oficinas de Correos de la calle de Chile (Madrid).