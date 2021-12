Los directos son un arma de doble filo para los reporteros de televisión. Que se lo pregunten a Rocío Romero, reportera de El programa de Ana Rosa en Telecinco, que se encontraba en Sevilla haciendo un reportaje sobre el pasaporte sanitario que ya es obligatorio para acceder a los espacios interiores de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento de Andalucía.

La reportera se acercó a un cliente que estaba tomando un café en la terraza de un bar y le preguntó si le habían pedido el pasaporte Covid. La respuesta la dejó en estado de shock:

—Si me lo piden me vuelvo para atrás inmediatamente, vamos. No voy a entrar a ningún restaurante que se preste a esta dictadura de control social, que no sanitaria…

La reportera, que no salía de su asombro, sólo pudo exclamar: «¡Vaya por Dios! Bueno, cada uno piensa como quiere…»