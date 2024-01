Las claves de la amnistía: Sánchez se inventa un nuevo terrorismo respetuoso con los derechos humanos

El Gobierno de Pedro Sánchez ha terminado por saltarse la última línea roja que juró y perjuró que respetaría: no habría amnistía para los delitos de terrorismo. Finalmente, en uno de sus ya habituales cambios de dirección, el Ejecutivo socialista ha cedido ante Junts y ERC y ha incluido los delitos de terrorismo, tengan o no condena firme, dentro de la amnistía, excepto cuando estos crímenes hayan supuesto «violaciones graves de derechos humanos». Pero esta no ha sido la única cesión de Sánchez a los independentistas catalanes en las enmiendas incluidas en la Ley de Amnistía. En OKDIARIO hacemos un repaso de todas las modificaciones.

Los delitos de terrorismo

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha explicado este martes, en un burdo intento de disimular la bajada de brazos ante Junts respecto a la inclusión de los delitos de terrorismo en la amnistía, que estos siguen sin perdonarse. Ahora bien, con un matiz fundamental, sólo quedarán fuera de la amnistía los delitos de terrorismo que hayan supuesto «violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa». Es decir, que para el Gobierno existen dos tipos de terrorismo, lo que respetan los derechos humanos (?), y los que no.

Y ahondan aún más, esa violación de derechos debe ser «manifiesta y con intención directa», ergo, si un acto de terrorismo ha violado derechos humanos, pero no lo ha hecho «de forma manifiesta» ni era «su intención directa», también quedará perdonado.

Otra de las modificaciones sobre los delitos de terrorismo radica en que, en el texto inicial de la Ley de Amnistía, no sólo no había diferenciaciones entre un tipo de terrorismo y otro, sino que estos delitos quedaban excluidos «siempre y cuando» existiera sentencia firme. Sin embargo, ahora el requisito de sentencia firme se ha suprimido.

Estas modificaciones tienen una clara intencionalidad. Con esta nueva redacción, se podrá incluir dentro de la amnistía el caso Tsunami, en el que juez Manuel García-Castellón atribuye a Carles Puigdemont y a Marta Rovira delitos de terrorismo. Además, el magistrado de la Audiencia Nacional también investiga la relación entre las protestas de 2019 en Cataluña y la muerte por un paro cardíaco de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat, lo que explicaría el interés en que la «violaciones de derechos humanos» de los actos de terrorismo tuvieran que ser de forma «manifiesta y con intención directa».

Blindaje ante posibles recursos

Otra de las cesiones de Sánchez a sus socios de Junts y ERC ha sido en relación con la aplicación de las medidas cautelares ante recursos tras su entrada en vigor. De esta forma, la nueva redacción de la ley establece que el juez retirará de «inmediato» las medidas cautelares, aunque el procedimiento penal quede en suspenso «por cualquier causa», como podría ser un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal Constitucional.

¿Qué pasa con Puigdemont?

Según han revelado tanto Junts como ERC, la finalidad de estas dos enmiendas es «ampliar» el paraguas de la amnistía y conseguir una ley «integral» de aplicación «inmediata» que incluya el caso de Tsunami y el de los Comités de Defensa de la República (CDR), que se siguen en la Audiencia Nacional por terrorismo.

El tratamiento de estos delitos era uno de los principales escollos de las negociaciones de Sánchez con los independentistas, sobre todo después de que el juez pidiera investigar a Puigdemont y a Rovira en el caso Tsunami, que gira en torno a los disturbios del otoño de 2019 en respuesta a la sentencia del procés.

¿Volverá Puigdemont a España?

Puigdemont es el principal beneficiado de las enmiendas a la Ley de Amnistía. Su vuelta a España estaría garantizada sin consecuencias, porque la ley fija que se deben levantar todas las medidas cautelares, aunque la norma esté recurrida, como previsiblemente ocurrirá.

Así, Puigdemont, fugado de España y de la Justicia desde 2017, volverá a Cataluña, junto con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, entre «mayo y junio» de este año, según el ex portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Jaume Asens.

Negociación de infarto

Las negociaciones entre Sánchez y sus socios separatistas catalanes han sido, como viene siendo habitual, de infarto. No era hasta la última hora de la noche de este lunes cuando los socialistas terminaban cediendo a las exigencias de Junts y ERC.

Finalmente, el anuncio se ha producido este martes apenas unos minutos antes de la celebración de la Comisión de Justicia, en las que han sido aprobadas las enmiendas con los votos de PSOE, Junts, ERC, Bildu, PNV y Podemos.

Por su parte, desde la oposición, el PP y Vox, han expresado su repulsa tanto a la Ley de Amnistía como a las modificaciones introducidas. Los populares han acusado al Ejecutivo de estar dispuesto a amnistiar a terroristas «con tal de seguir en el poder», mientras que desde la formación liderada por Santiago Abascal han calificado la ley como una «regresión» y un ejemplo más del «golpe de Estado del Gobierno de Pedro Sánchez».

Aval del Pleno y Senado

Una vez superado este trámite, la Ley de Amnistía debe ahora pasar por el Congreso de los Diputados para que el Pleno de su visto bueno tras un debate en el que, cabe esperar que los socios de Sánchez vuelvan a presionar con enmiendas que no han sido aprobadas este martes, como la de ampliar el plazo de aplicación de la amnistía dos meses, desde el 1 de noviembre de 2011.

Una vez se apruebe en la Cámara Baja, la Ley de Amnistía deberá ir al Senado donde el Partido Popular, que goza de mayoría en esta Cámara, tratará de dilatar los plazos todo lo que pueda.