La Fiscalía al servicio del PSOE: investiga a Abascal por hablar de «colgar de los pies» a Sánchez

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar la denuncia presentada por el PSOE contra Vox y su presidente, Santiago Abascal, por su «clara incitación directa al odio y la discriminación» después de que el dirigente declarase al diario argentino Clarín que «habrá un momento» en el que el pueblo querrá «colgar de los pies» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así consta en un decreto, consultado por OKDIARIO y que firma la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, fechado el pasado 10 de enero. A lo largo de ocho páginas, el Ministerio Público detalla que la denuncia fue recibida el 14 de diciembre y recoge las palabras del líder de Vox y las consideraciones del PSOE. Tras la apertura de estas diligencias de investigación la Fiscalía decidirá si presenta una querella contra el político o no.

El decreto de la Fiscalía recoge: «En la denuncia se hacen constar como hechos que Santiago Abascal entre otras consideraciones afirmó: ‘Pedro Sánchez no es astuto y hábil, como la gente piensa. Un político que no tiene escrúpulos, que no tiene principios, tiene una ventaja competitiva sobre los políticos honrados que tienen escrúpulos porque nos ponemos límites. Yo tengo unos límites morales. Yo tengo unos principios. No puedo venderlos. Sánchez no tiene ninguno. Puede pisar las leyes, puede hacer cualquier cosa, puede poner en riesgo la unidad nacional. Eso le da una ventaja competitiva. Habrá un momento dado, que el pueblo querrá colgarlo por los pies. Enfrente ha encontrado una oposición contundente en Vox, pero también una oposición dubitativa, que le criticaba pero le ofrecía la mano. No se le podía ofrecer nada. Distancia total con los socialistas».

El PSOE describía la repercusión de las declaraciones en diversos medios españoles, «por lo que ha llegado tanto a la opinión pública, como al gobierno como al presidente del Gobierno, reseñando algunos medios y el modo de recoger la noticia, y que el partido Vox la ha difundido en sus redes y que el denunciado desde su perfil en la red también la ha difundido ratificando su contenido». Agregan que las palabras de Abascal se producen en un contexto temporal, en noviembre, con concentraciones ante la sede del PSOE en Ferraz, que han terminado, «en numerosas ocasiones, de forma violenta con detenidos por desordenes públicos, y atentados y lesiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, coincidiendo con una ola de ataques vandálicos a sedes del PSOE, por toda España».

Agregan que los hechos pueden ser examinados desde la posible vulneración del derecho al honor de Sánchez, por injurias y calumnias, pero también como delito contra las Instituciones del Estado y la separación de poderes y como amenazas graves al Gobierno. La Fiscalía del Supremo justifica su competencia en el caso porque Abascal es aforado.

La fiscal expone: «No es el momento de realizar una afirmación concluyente acerca de dicha tipificación [que realiza el PSOE] ni de minimizar las dificultades que pueden presentarse para subsumir los hechos en dicho tipo penal, dado que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo se exige que la difusión de ideas implique una incitación o provocación al odio a determinados grupos, de manera que representa un peligro para alguno de los grupos mencionados en el Código Penal [las minorías vulnerables]». La conducta de Abascal debería representar un peligro cierto de generar un clima de violencia o hostilidad que se pueda concretar en actos específicos de violencia, odio y discriminación contra aquellos grupos. El peligro no vale con que sea en abstracto, debería ser un peligro relevante para el colectivo.

A pesar de abrir diligencia, el decreto fiscal puntualiza: «Debe añadirse que el Tribunal Supremo es muy restrictivo al considerar a los políticos como sujetos pasivos protegidos por el delito de odio». Cita varias sentencias sobre el tema.

La fiscal remarca que debería analizarse «si en todo caso, las expresiones del denunciado deberían considerarse amparadas por la libertad de expresión que goza de unos espacios muy amplios en la crítica política». Por otro lado, dado que la entrevista fue en Argentina debe acreditarse que tales hechos son punibles en dicho país.

Pasos a dar

Recuerda, por otra parte, que el Juzgado de Instrucción 36 de Madrid analiza una causa penal contra una persona que había realizado el siguiente comentario en las redes: «Abascal y Monasterio colgados del puente de Vallekas como sus ídolos italianos», en la que el partido Vox ejerce la acusación. Por ello la Fiscalía pide información de ese caso.