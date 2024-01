El PSOE ha pactado con Junts una enmienda a la Ley de Amnistía que blindará la protección de los responsables de Tsunami y CDR, incluyendo algunos actos de terrorismo, a pesar de que varios altos cargos socialistas se refirieron a esta posible cesión como una «línea roja» que «no debe saltarse». Entre ellos, Félix Bolaños, Pilar Alegría, Óscar Puente y Patxi López.

El ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, negó la posibilidad de amnistiar a «los delitos graves» como los de terrorismo. «Han de estar exceptuados de la amnistía», declaró el pasado miércoles el titular de la cartera.

Bolaños defendió que se pactasen «enmiendas técnicas» y sólo con la voluntad de «reforzar» una ley que consideraba que «ya de por sí es sólida e impecable y absolutamente conforme con la Constitución». «Sobre esa base, con esos principios en la tramitación parlamentaria, seguiremos dialogando», expresó el político socialista.

«No puede estar presente»

También se refirió a este respecto el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que se remitió a las palabras de Bolaños, de quien dijo que fue «claro». El ex alcalde de Valladolid dijo el pasado jueves que estos actos eran «una línea roja». «El terrorismo no puede estar presente como un delito amnistiable», ahondó el titular de Transportes, que puntualizó que es «algo que uno no se debe saltar o no quiere saltarse».

Por su parte, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también suscribió los términos en los que se pronunció Bolaños. La política socialista negó a la prensa que la Ley de Amnistía incluyese delitos relacionados con el terrorismo: «El ministro de Justicia ha sido absolutamente claro, es nuestra línea roja».

Es el caso también de Patxi López, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. En una entrevista en RTVE, se le pregunta directamente sobre si el PSOE apoyaría las enmiendas de Junts y de ERC para «sacar el terrorismo de la lista de delitos excluidos de la Ley de Amnistía». López respondió que «las causas que tienen una gravedad extrema que podrían ser consideradas de terrorismo no estarán contempladas en la ley definitiva».

También fue tajante la presidenta de la delegación socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, cuando se debatía la Ley de Amnistía en al Eurocámara. Entonces, la eurodiputada del PSOE acusó de «mentir» al parlamentario alemán Manfred Weber, que compareció como líder los populares europeos y defendió la oposición a la medida de gracia.

La política vasca le acusó de faltar a la verdad cuando dijo en una entrevista que había realizado el germano: «Amnistía a delitos de terrorismo no se ha visto en Europa». La presidenta de los socialistas europeos le replicó diciendo que el artículo 2 de la norma «excluía», en su redacción original, los actos «tipificados como delitos de terrorismo, castigados en el Código Penal».

Finalmente, los actos de terrorismo serán incluidos en la norma a excepción de aquellos que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos», como puede leerse en el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO. Los socialistas han firmado esta enmienda a pesar de que varios ministros se refirieron a ella como una «línea roja», la cual «no debe saltarse».

En particular, esos actos que no se amnistiarán serán aquellos previstos «en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario», como señala el documento al que ha accedido este medio.

«Enmiendas técnicas»

Este martes, Bolaños ha insistido que lo que se ha firmado con Junts no cambia lo que había afirmado hasta ahora el Gobierno. «Lo sustancial es que el terrorismo queda excluido de la ley de Amnistía», ha anunciado Bolaños en una rueda de prensa después de que se conociera el pacto entre socialistas y secesionistas.

«Hemos pactado dos enmiendas técnicas que mejoran una ley que ya era sólida de por sí», ha insistido el titular de Justicia. Y ha puesto en valor que la norma es «completamente conforme a la Constitución y al Derecho de la Unión Europea». Eso sí, Bolaños ha matizado que «se mantiene el terrorismo como un delito exceptuado de la Ley de Amnistía siempre que suponga una violación grave de derechos humanos».