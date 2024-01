El PP estalla contra Sánchez: «España no merece un gobierno que indulta a terroristas»

El PP ha estallado este martes contra el jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, tras su último pacto con ERC y Junts, el que supone indultar todos los delitos de terrorismo acaecidos durante el golpe de Estado en Cataluña. «España no merece un gobierno que está dispuesto a indultar, a perdonar, a amnistiar a terroristas con tal de seguir en el poder todo el tiempo posible», ha enfatizado el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, en declaraciones a los medios.

«Lo que está haciendo el PSOE es humillarse a sí mismo y humillar también a nuestra democracia y a eso no tiene ningún derecho. Nadie ha votado al PSOE para esto, y por eso le pedimos que si no lo hace pensando en sí mismo, que lo haga pensando en la democracia española. No puede seguir esta humillación permanente», ha afirmado sobre los sucesivos acuerdos que han producido entre los independentistas de Junts y el PSOE. «Junts marca el camino y el Partido Socialista obedece», ha subrayado.

Además, Tellado ha remarcado que este último gesto de Sánchez jaca al partido del prófugo Carles Pugidemont fue calificado de «línea roja infranqueable» por el propio PSOE hace sólo unos días para negar que fueran a ceder también en ello.

«Le pedimos al PSOE que pare ya, que suspensa la tramitación de esta ley, que se ha convertido en un inmenso error democrático para nuestro país», ha sentenciado.

«Se lo dan todo»

Por su parte, en el debate parlamentario de las enmiendas que ha tenido lugar en la Comisión de Justicia, la portavoz del PP en este órgano, María Jesús Moro, ha denunciado que los socialistas de Sánchez «se lo dan todo a los independentistas, lo que pidan, arrastrando en ese chantaje a los españoles, a los que humillan», ha recalcado.

Moro ha criticado que con esta deriva el PSOE está «sometiendo al conjunto de los españoles» con un texto de la amnistía del 1-O que «empeora con cada enmienda bajo amenazas» de Junts. Por ello, ha instado a los socialistas de Sánchez y sus socios que «dejen de hablar de que son progresistas, porque aquí no ha ya progreso, sino regresión, pago y sometimiento», ha insistido. «Buscan el privilegio, el fomento de la desigualdad y se compran los votos con la igualdad de los españoles. Es la conveniencia disfrazada de diálogo», ha señalado.

«¿En qué beneficia al resto de españoles esta ley de amnistía? Si el delincuente es castellano, andaluz, gallego o leonés tiene que cumplir la ley y las sentencias aunque no le gusten; si se trata de ciertos políticos catalanes es irrelevante», ha apostillado Moro tras conocerse que PSOE, Junts y ERC han pactado una enmienda que modificará sustancialmente la Ley de Amnistía en los casos de terrorismo.

Ni muertes ni torturas

El cambio acordado por el partido de Pedro Sánchez con sus socios -apoyado por Sumar, Podemos, PNV y Bildu y rechazado por PP y Vox- permitirá que la amnistía se aplique a los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme. Únicamente se excluyen aquellos hechos que «de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario», según el texto de la enmienda.

En concreto, esos artículos se refieren a los casos en que se produzcan muertes y torturas. Este cambio pretende blindar a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) y a los 12 procesados por los altercados violentos promovidos por Tsunami Democràtic, entre ellos, el ex presidente catalán Carles Puigdemont y la dirigente de ERC Marta Rovira, que están siendo investigados en la Audiencia Nacional.

En esta maniobra, el PSOE ha introducido tales supuestos sólo para blindar a sus socios de una eventual condena puesto que en ninguna de las causas abiertas por presuntos delitos de terrorismo en el marco el procés constan muertes ni torturas.

No obstante, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, sí solicitó investigar la muerte de un ciudadano francés que sufrió un infarto durante los disturbios protagonizados por Tsunami en el aeropuerto de El Prat en 2019 y por los que está imputado el propio Puigdemont. El ciudadano francés murió una hora después en el hospital. Sin embargo, para que la justicia no determine que hubo vinculación entre ambos hechos, los negociadores se han encargado de pulir la enmienda introduciendo que debe haber «intención directa» para considerarse delito de terrorismo, con lo que Tsunami quedará así incluido en la amnistía.