El campo amenaza a Ribera con marchas contra la Ley de Restauración de la Naturaleza: «Es un escándalo»

El campo de nuevo, en el punto de mira. Esta vez por la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza que ha puesto de nuevo en el foco la indignación de agricultores y ganaderos. Muchos de ellos tildan de «escándalo» que se apruebe esta ley días después de las elecciones europeas. Desde luego, la aprobación de dicha norma sigue levantando críticas, ya que se plantean serias dudas sobre su aplicación y, sobre todo, sobre de dónde provendrán los fondos para poder ponerla en marcha, ya que nace sin fondos propios. Muchos agricultores ya han alzado la voz y no descartan nuevas movilizaciones: «Si es necesario, volveremos a salir a la calle para luchar por lo nuestro» a lo que añaden que «parece que se les ha olvidado muy rápido las continuas manifestaciones del sector primario» destaca en entrevista a OKDIARIO un agricultor sevillano.

La ley incluye medidas específicas para recuperar las poblaciones europeas de polinizadores, en declive, y proteger determinadas especies de mariposas y aves. Además de ayudar a plantar al menos 3.000 millones de árboles nuevos de aquí a 2030, los países de la UE deben asegurarse de que no se produzca una pérdida neta de espacios verdes urbanos ni de cubierta arbórea. Algo que los trabajadores del sector primario no tienen muy claro: «Nos han vuelto a traicionar, como siempre» destaca Ana Díaz García, ganadera de Cáceres.

Ella misma pone el ejemplo de la problemática que tienen actualmente con buitres en su zona y añade preocupada: «No vamos a poder poner un cobertizo». Ana dice también en entrevista a este periódico que continúan con muchos problemas por el papeleo burocrático y con la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza todavía van a tener más.

Desde Asaja declaran que esta decisión «genera muchas incertidumbres sobre el mantenimiento del sector agroganadero en amplias zonas comunitarias y la soberanía alimentaria de su población». José María Castilla, responsable de ASAJA en Bruselas declara que no se descartan nuevas movilizaciones en Bruselas y que han mandado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para avisar de las consecuencias de nominar a la ministra Teresa Ribera como comisaria de medioambiente o transición ecológica porque «si lo que quiere la Unión Europea es evitar los errores que se cometieron en la anterior legislatura no pueden poner al frente a una comisaria que no se ha reunido con el sector en 6 años» declara Castilla en la entrevista.

Para Asaja, el cambio de enfoque de la nueva LRN es la obligación que se impone a los estados miembros no sólo de proteger la naturaleza, «sino de restaurarla, aspiración cuyos límites son muy difusos y generan graves conflictos con el desarrollo».

Explican que «la relación del ser humano con el medioambiente, y su consiguiente transformación, se remonta a milenios y, de hecho, actividades como la agricultura y la ganadería, indispensables para la subsistencia de nuestra especie, no se conciben sin una transformación de la naturaleza en mayor o menor medida».

La gran pregunta para muchos agricultores y ganaderos es qué va a pasar partir de ahora cuando se publique la Ley de Restauración de la Naturaleza. El futuro es muy incierto, ya que tras la publicación, el desarrollo de la nueva ley dependerá de cada estado.

Ayudas a repartir

Lo que sí temen es que puede acabar saliendo de los fondos europeos destinados a la Política Agraria Común (PAC), una decisión que aumenta su preocupación.

España recibirá 47.724 millones de euros entre 2023 y 2027 para la PAC en 2023, el importe total ascendió a 4.875 millones de euros a repartir entre 650.000 agricultores que pueden presentar su solicitud para recibir las ayudas, según las cifras del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La Comisión Europea mantiene que «la restauración consiste en vivir y producir en armonía con la naturaleza, recuperando más biodiversidad en todas partes, incluso en las zonas en las que se desarrolla la actividad económica, como los bosques gestionados, las tierras agrícolas y las ciudades».