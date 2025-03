La formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ha exigido a los portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa que desvelen su algoritmo. Algo que Sumar y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte, ya hizo con X, antes Twitter, red social de Elon Musk –empresario y asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump–, a Uber y a Cabify.

El partido de extrema izquierda ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados sobre «el uso responsable de algoritmos en portales inmobiliarios». La iniciativa está firmada por las diputadas de Sumar Tesh Sidi y Águeda Micó.

Concretamente, la formación que compone el Gobierno ha exigido que los portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa «proporcionen información clara y accesible sobre cómo funcionan los algoritmos de posicionamiento de anuncios, indicando los factores que influyen». También pretenden que se sometan a «auditorías independientes sobre sus algoritmos para que verifiquen que no generan prácticas discriminatorias ni desventajosas para determinados segmentos».

En la misma línea, exigen al Ejecutivo que legisle sobre el «diseño y funcionamiento de algoritmos» para asegurar «la igualdad de trato a las propiedades, independientemente de su ubicación o rango de precios».

«Posibles sesgos algorítmicos»

Por otro lado, también han instado al Gobierno a pagar con dinero público los proyectos de innovación que pongan en marcha «algoritmos éticos» para que los utilicen «pequeños operadores inmobiliarios».

Y, en ese sentido, solicitan la creación de «un organismo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia» (CNMC) que vigile «el impacto de los algoritmos y la libre competencia en el sector inmobiliario». También piden premiar a los portales que «implementen prácticas justas y transparentes en sus algoritmos».

El partido de la vicepresidenta del Gobierno asegura que las plataformas inmobiliarias mejoran la «eficiencia del mercado», pero se queja de que hay dudas sobre la «transparencia, posibles sesgos algorítmicos, y el impacto en la competencia justa dentro del sector». Por todo ello, Sumar argumenta que es necesario «garantizar que la implementación de estos algoritmos respete principios éticos, sea transparente para los usuarios y fomente la competitividad sin excluir a actores más pequeños».

«La implementación de algoritmos avanzados en el sector inmobiliario está transformando profundamente la manera de posicionar anuncios, determinar precios y personalizar servicios», asegura la iniciativa de Sumar.

La formación magenta manifiesta que los algoritmos generan «comportamientos colusivos de manera automática», es decir, prácticas para fijar el precio, en este caso de los alquileres. Aun así, admiten que puede ser de forma «no premeditada».

«Plataformas como Idealista o Fotocasa influyen en los oferentes de propiedades para uniformar precios y maximizar beneficios», aseguran desde el movimiento fundado por Yolanda Díaz. Y afirman que sus algoritmos «provocan un aumento sistemático de los precios» que «perjudica a los compradores».

Sumar ve «delito»

Desde Sumar insisten en que existen indicios de el «comportamiento es colusivo», pero resaltan que «no resulta de una conspiración consciente». El partido magenta pone el foco sobre «el diseño de los algoritmos que facilitan la coordinación entre los participantes».

La formación que es parte del Gobierno asegura en su proposición no de ley que «detrás de cada algoritmo hay responsables». «La ausencia de una estrategia deliberada por parte de los actores del mercado dificulta la tipificación del delito», incide.

«Debemos dar ya protección a la ciudadanía y consumidores contra las distorsiones de mercado generadas por los algoritmos, dado que, a todas luces, actualmente es insuficiente aplicar las leyes existentes y es necesario adaptarlas a estas nuevas circunstancias, y se requiere una constante tarea de actualización de la regulación», concluyen su exposición de motivos.

Díaz, contra Uber y Cabify

«Este fenómeno no se limita al sector inmobiliario», apostilla la iniciativa de Sidi y Micó. Y es que el Gobierno, del que forman parte, ya había puesto el foco sobre la red social X, de Elon Musk. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya había acusado de formar parte de una tecnocasta al empresario: «Está tratando de usar su poder sobre las redes sociales para controlar el debate público. Ante esto tenemos que rebelarnos. La democracia no es un euro un voto, no es un tuit un voto».

El líder socialista y socio de Gobierno de Sumar hizo un llamamiento para que Europa se «rebele contra la tecnocasta» de Sillicon Valley, en referencia a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, que a su juicio están utilizando su poder «omnímodo» sobre las redes sociales para controlar el debate público.

Sumar ya cargó las tintas contra otro sector tecnológico que utiliza algoritmos: los VTC (Vehículo de transporte con conductor). El movimiento político de Yolanda Díaz exigió a Uber y Cabify publicar el algoritmo que determina sus precios. «El reglamento no resuelve la falta de transparencia sobre cómo trafica el algoritmo», se quejaba el partido magenta.