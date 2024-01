Belarra revela que se le ofreció «una embajada» para Irene Montero como «una salida política, bonita»

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que le ofrecieron «una embajada» para la ex ministra de Igualdad Irene Montero como «una salida política, bonita». Belarra lo ha contado durante un acto organizado este lunes por su partido para presentar la lista de Podemos para las elecciones europeas del 9 de junio, que liderará Montero.

«Irene (Montero) hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito: una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que dejase de dar problemas», ha afirmado Belarra, acompañada por Montero y el resto de dirigentes del partido morado. «Cuando me lo propusieron, yo lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia porque creo que lo que Irene representa en este país es muy importante y es muy necesario», ha apostillado.

La líder de Podemos no ha especificado qué embajada le ofrecieron a la ex ministra de Igualdad o quién lo hizo. «Y hasta cierto punto creo que hubiera sido entendible que Irene no pudiera más» y se alejase de la política activa con un «paso a un lado», ha relatado Ione Belarra. «Y, sin embargo, Irene ha decidido dar un paso adelante, ha decidido echarse a la espalda una campaña muy difícil pero muy importante», ha añadido, en alusión a la campaña de las elecciones europeas.

Belarra ha sostenido que Irene Montero cuenta con un «currículum que muchas personas que llevan toda su vida en política desearían tener y no podrían». La ley del sólo sí es sí, impulsada por Montero cuando fue ministra de Igualdad, ha dejado desastrosas consecuencias desde su aprobación: 1.233 agresores sexuales se beneficiaron de esta norma tras rebajarles su condena. De ellos, 126 han sido excarcelados. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó de estas cifras con datos recabados hasta el pasado 1 de noviembre.

Tras romper con Sumar a nivel nacional, Podemos concurrirá en solitario a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. El partido morado ha presentado una lista para su proceso interno de primarias, con Irene Montero como cabeza de lista. También están dentro de esta lista dirigentes de Podemos como los coportavoces Isa Serra, Pablo Fernández y María Teresa Pérez. Ahora más que nunca es el nombre de esta candidatura, que competirá con la de Sumar en los comicios europeos. El partido liderado por Yolanda Díaz todavía no ha presentado a sus candidatos.

Podemos se encuentra en crisis, con tan sólo cinco diputados en el Congreso, en el Grupo Mixto y tras varios varapalos electorales a nivel autonómico. El partido morado ha apostado por la candidatura de Montero como su principal valor para rearmarse, precisamente en unos comicios simbólicos dado que las europeas de 2014 fueron el primer éxito en su irrupción dentro del panorama político.

«Somos el inconformismo»

Por su parte, Irene Montero ha defendido que la candidatura que lidera «representa al inconformismo» dentro de la esfera progresista, frente a las «izquierdas que hacen políticas de derechas». «Somos los que no se conforman con el ‘no se puede’ del socialismo y de los verdes», ha señalado durante su intervención.

«No nos vamos a conformar ni con el odio y con los recortes de derechos, ni con la puerta abierta a los buitres y a los especuladores, ni tampoco con el no se puede del socialismo y de los verdes», ha apostillado Irene Montero en presencia de Ione Belarra.

La ex ministra de Igualdad ha aludido para explicar lo que significa su candidatura a unas palabras de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, la «dama de hierro» y una de las mayores exponentes del neoliberalismo, afirmando que su mejor creación política fue el también ex ministro Tony Blair, que fundó la «tercera vía» dentro del laborismo que básicamente significaba «defender desde la izquierda las políticas de derechas».

A su juicio, esa máxima de Thatcher sigue siendo una «verdad como un puño» y que a día de hoy sigue teniendo plena vigencia porque, según ella y en alusión también al contexto nacional, que «si al final la izquierda hace políticas de derechas, al final los conservadores mandan aunque no gobiernen».

Por último, Irene Montero ha sostenido que la candidatura de Podemos que ella lidera representa a «los que no se callan» frente al «silencio de otros, que es cómplice con las injusticias», y también se diferencian ante aquellos que en la izquierda esperan a que se produzca «un consenso social sobre medidas a emprender para sumarse al carro».