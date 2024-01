Yolanda Díaz baila en un ascensor para promocionar una entrevista suya en TVE

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, bailando en un ascensor para promocionar una entrevista suya en TVE. Así es el vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales y que el programa Late Xou presentado por Marc Giró ha utilizado para generar expectación con esta entrevista, que se emitirá este lunes a las 20:00 horas en RTVE Play y a las 23:30 horas en La 2.

La líder de Sumar aparece en este vídeo bailando con el presentador al ritmo de la canción No sabe a nada de Ana Guerra. «Boas noites», dice Díaz antes de entrar al cubículo en el que se encuentra Marc Giró y otras compañeros que van caracterizados de varias profesiones diferentes. «¿A qué planta va?», le preguntan a la vicepresidenta segunda, a lo que ella responde con un «le voy a dar un dato: a La 2». Acto seguido, todos comienzan a bailar una coreografía mientras Díaz se muestra tímida e intenta salir de esta situación bailando con el presentador.

La cadena pública asegura que Yolanda Díaz hablará durante su entrevista «de su faceta más personal y desconocida, y compartir anécdotas, curiosidades y responsabilidades del cargo». Pero ella no será la única invitada de hoy. Por el programa pasarán también Víctor Fernández Clares y Tania Lozano, componentes del grupo musical Ladilla Rusa, para presentar su última tema Madre mía el asco que me das: «un tema con influencias de ‘psicodelia oriental’ y de spaghetti western, que da continuidad a su estilo ‘electropop costumbrista de extrarradio’, que es como ellos lo definen».

Sueldo de 42.000 euros

Late Xou se define, según TVE, como «un late night clásico, conducido por el carismático Marc Giró. Se emite los lunes por la noche en RTVE Play y La 2. Giró ha participado antes de dar el salto a al televisión pública nacional en varios programas y espacios de TV3. En su nuevo programa se embolsa 3.500 euros con cada programa, lo que supondría que ganaría 42.000 euros en total en caso de llevar a cabo los 12 episodios apalabrados para la primra temporada de Late Xou. Estas cifras fueron aportadas por TVienes, un diario digital sobre televisión, que realizó una petición al portal de transparencia de RTVE sobre el sueldo de Giró.

El presentador participa además en las labores de guión y de codirección del programa. «Cada capítulo del formato consta de una entrevista con algunos rostros conocidos del panorama nacional de diferentes ámbitos como puede ser el cine, la televisión o la música», señala la cadena pública en su descripción. Una de ellas es la que se emitirá este lunes a Yolanda Díaz.

Con esta petición también se supo que el presupuesto completo de Late Xou es de 837.615 euros, que se divide entre los recursos internos y externos. 486.554 euros corresponden a Minuto de Barras, la productora del programa, y 351.061 euros se los llevarían los internos.

Promocionó a Évole

Este programa entrevistó también al periodista Jordi Évole para promocionar su polémica documental en el que da extensa voz al ex jefe de la banda terrorista Josu Ternera, el sanguinario etarra que ordenó matanzas como la de la casa cuartel de Zaragoza, por la que aún no ha sido juzgado en España. El presentador Marc Giró, ante un cómodo Évole, no dudó en tomar partido: «Es una maravilla de documental».

El espacio, que desarrolla sus entrevistas de forma desenfada y en tono de humor, trató de la misma forma el documental en el que Jordi Évole permite que Josu Ternera se exprese ampliamente sobre las criminales tesis con las que argumenta o contextualiza matanzas como la de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que segó la vida de varias niñas.

En un momento de la entrevista a Évole en este programa de TVE, Marc Giró exhibió la carátula del documental durante un buen rato, que muestra una fotografía de espaldas de Josu Ternera. El programa dedicó durante varios segundos un primer plano en el que aparecía, a toda pantalla, la carátula del documental portada en manos del presentador.

De paso, el propio Giró victimizó a Évole para ensalzar su trabajo: «Tuviste muchísimas críticas cuando lo estrenaste en Donosti y nadie lo había visto», y «luego se demostró, cuando lo ves, que ni blanqueamiento del terrorismo ni leches».

Jordi Évole aprovechó el campo amigo que le sirvió TVE para extenderse en su beneficio. Achacó esas críticas que recibió a «la censura preventiva por parte sobre todo de un sector». Por si quedaban duras de a qué «sector» se refería, poco después lo dejó claro al cargar contra la «derecha mediática» de España.