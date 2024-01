TVE promociona a Évole blanqueando su documental del sanguinario etarra Josu Ternera: «Una maravilla»

La televisión pública estatal ha aprovechado este lunes por la noche, en la franja de máxima audiencia, para promocionar al periodista Jordi Évole blanqueando su polémico documental en el que da extensa voz al ex jefe de ETA Josu Ternera, el sanguinario etarra que ordenó matanzas como la de la casa cuartel de Zaragoza, por la que aún no ha sido juzgado en España. El presentador Marc Giró, ante un cómodo Évole, no ha dudado en tomar partido: «Es una maravilla de documental».

La promoción gratuita de Évole y de su larga conversación filmada con el etarra se ha producido en el programa Laxetou, presentado por Marc Giró y emitido en La 2 de TVE, el ente público que desde septiembre de 2022 preside «interinamente» Elena Sánchez, la elegida por Moncloa para redoblar su control sobre los contenidos de Radio Televisión Española (RTVE), tras forzar la dimisión del anterior presidente del ente público, José Manuel Pérez Tornero, al que el Gobierno socialcomunista había dejado de considerar suficientemente entregado a la causa de Moncloa.

El programa Laxetou, que desarrolla sus entrevistas de forma desenfadada y en tono de humor, ha tratado de la misma forma el documental en el que Jordi Évole permite que Josu Ternera se exprese ampliamente sobre las criminales tesis con las que argumenta o contextualiza matanzas como la de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que segó la vida de varias niñas.

La polémica suscitada por este documental, duramente criticado desde sectores contrarios al mundo abertzale y desde colectivos de víctimas del terrorismo, podía haber llevado al programa a pasar de largo por este asunto. Sin embargo, este espacio de TVE no ha querido dejar la ocasión para promocionarlo y situarse abiertamente a favor del documental y del trabajo de Évole.

Promoción en el ente público

En un momento de la entrevista a Évole en este programa de TVE, Marc Giró ha exhibido la carátula del documental durante un buen rato, que muestra una fotografía de espaldas de Josu Ternera. El programa ha dedicado durante varios segundos un primer plano en el que aparecía, a toda pantalla, la carátula del documental portada en manos del presentador, quien, al mismo tiempo, tomaba partido sin reparo alguno a favor de Évole y calificaba el documental de «una maravilla».

De paso, el propio Giró ha victimizado a Évole para ensalzar su trabajo: «Tuviste muchísimas críticas cuando lo estrenaste en Donosti y nadie lo había visto», y «luego se demostró, cuando lo ves, que ni blanqueamiento del terrorismo ni leches».

Jordi Évole ha aprovechado el campo amigo que le ha servido TVE para extenderse en su beneficio. Ha achacado esas críticas que recibió a «la censura preventiva por parte sobre todo de un sector». Por si quedaban duras de a qué «sector» se refería, poco después lo dejaba claro al cargar contra la «derecha mediática» de España.

En un programa «de humor»

Que TVE haya sido capaz de dedicar parte de un programa «de humor» a promocionar su documental en el que regala cámara y micro al sanguinario Josu Ternera es algo que le ha sorprendido hasta al propio Évole, que ha llegado a reconocer lo complicado que es hablar de un asunto de este calado en un programa de esas características. Marc Giró ha seguido adelante sin mayor problema: con el mismo tono de desenfado, relajado y bromeando han abordado un documental que ha levantado ampollas en una buena parte de la sociedad española por haber dado una oportunidad de blanqueamiento al sanguinario etarra.

Cuando han finalizado con este asunto, concluida ya la parte que este programa de TVE ha dedicado a promocionar a Jordi Évole blanqueando y elogiando su documental de Josu Ternera, el programa ha seguido por otros derroteros. Y ha salido a relucir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a vueltas con las dificultades que, al parecer, está encontrando Évole para que la presidenta del Gobierno madrileño acepte ser entrevistada por él. Bromeando de nuevo entre ambos, entre risas se han referido a la presidenta madrileña como «Isabel». «Me parece que es una persona que da mucho juego», remachaba Jordi Évole.