La diputada de Sumar que llamó «subnormal» a Feijóo tilda ahora a Ayuso de «discapacitada»

A la diputada de Sumar, Engracia Rivera, le ha durado muy poco el arrepentimiento por compartir el insulto de «subnormal» a Alberto Núñez Feijóo en sus redes sociales. A las pocas horas de eliminarlo, Rivera ha dado me gusta a un comentario que llama «discapacitada» a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A todo esto, el silencio de Yolanda Díaz sobre todas las faltadas de su diputada es cada vez más atronador.

Engracia Rivera lanzó este miércoles un mensaje en sus redes sociales en el que pedía disculpas por haber llamado «subnormal» a Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, ha dado me gusta a un comentario puesto en el tuit del PP que pedía la dimisión de la diputada de Sumar por este insulto en el que llama «hijos de fruta», «psicópatas» y «fascistas» a los militantes del PP. Pero sin lugar a dudas lo más grave es que, además de esas faltas de respeto, cataloga a Isabel Díaz Ayuso de «discapacitada».

Lamento y pido disculpas por haber retuitado, de forma apresurada, un tuit que contenía términos absolutamente inadecuados. Tan pronto he sido consciente, lo he retirado. — Engracia Rivera 🍉 (@Engracia_Rivera) January 16, 2024

«Lamento y pido disculpas por haber retuitado, de forma apresurada, un tuit que contenía términos absolutamente inadecuados. Tan pronto he sido consciente, lo he retirado», explicaba Rivera en un tuit tras hacer público OKDIARIO Andalucía el grave insulto a Feijóo. Sin embargo, parece ser que el término «discapacitada» para insultar a alguien no le parece tan grave como llamarle «subnormal».

Para colmo, Rivera ha compartido el insulto de «sunnormal» (sic) y ahora el de «discapacitada» la misma semana en la que se vota la reforma del artículo 49 de la Constitución para reemplazar el término «disminuidos» por el de «personas con discapacidad».

Además, minutos después de dar me gusta al comentario que llama «discapacitada» a Ayuso, Engracia Rivera hace gala de su hipocresía compartiendo un tuit de Yolanda Díaz que dice: «No es solo el cambio de un término, sino el pleno reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, especialmente las niñas y mujeres que han sufrido la doble discriminación. Esta modificación es una deuda que teníamos con toda la sociedad».

Los calentones de Rivera

Cabe recordar que el comunista Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, defendía este martes a la diputada Engracia Rivera (Sumar) tras haber insultado gravemente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándole a través de un retuit de ser «subnormal». Según Enrique Santiago, ha sido fruto de «un calentón» y la ha excusado por una presunta campaña de acoso por informar sobre el año que ha estado Engracia Rivera en el Ayuntamiento de Sevilla cobrando 4.100 euros al mes sin acudir a su puesto de trabajo.

Un calentón que parece ser que se ha vuelto a repetir, toda vez que, insistimos, la diputada de Sumar (que se embolsa 72.000 euros al año como tal) ha dado me gusta al comentario que, entre otros insultos, tilda a Ayuso de «discapacitada».

Y ahí no queda la cosa. En OKDIARIO Andalucía hemos revisado las redes sociales de Engracia Rivera y, cuál ha sido nuestra sorpresa, que nos hemos percatado de que han sido ya varios los «calentones» que ha tenido esta mujer, que parece padecer de cierta gordofobia e, incluso, un carácter violento.

Atención a la captura del tuit de Engracia Rivera que ven sobre estas líneas, donde se mofa de un legionario que fue al Valle de los Caídos. El problema, sin embargo, no es la mofa en sí, sino su carácter gordófobo y violento, ya que se sorprende de que este «legionario rechoncho» no se «haya llevado ni una sola hostia». «Y que el legionario rechoncho no se haya llevado ni una sola hostia. A esta gentuza no les aplican la Ley Mordaza, y eso que les jodieron el día de la patrona», señala una evidentemente violenta Engracia Rivera

Rivera, no lo olviden, también ha sido noticia esta semana porque ha salido a la luz que durante todo el año 2023 estuvo cobrando un sueldo de 4.100 euros al mes como vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla sin ir ni un solo día a trabajar. De hecho, según ha podido corroborar OKDIARIO Andalucía, no firmó ni una resolución durante todo el año.