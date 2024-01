La diputada que insultó a Feijóo es gordófoba y violenta: pidió «una hostia» a «un legionario rechoncho»

Engracia Rivera, diputada de Sumar, llamó este martes «subnormal» al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Un grave insulto que, según señaló posteriormente el comunista Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso de los Diputados, fue fruto de «un calentón». Sin embargo, en OKDIARIO Andalucía hemos revisado las redes sociales de la buena de Engracia Rivera y, cuál ha sido nuestra sorpresa, que nos hemos percatado de que han sido ya varios los «calentones» que ha tenido esta mujer, que parece padecer de cierta gordofobia e, incluso, un carácter violento.

Atención a la siguiente captura de un tuit de Engracia Rivera, donde se mofa de un legionario que fue al Valle de los Caídos. El problema, sin embargo, no es la mofa en sí, sino su carácter gordófobo y violento, ya que se sorprende de que este «legionario rechoncho» no se «haya llevado ni una sola hostia». «Y que el legionario rechoncho no se haya llevado ni una sola hostia. A esta gentuza no les aplican la Ley Mordaza, y eso que les jodieron el día de la patrona», señala una evidentemente violenta Engracia Rivera, diputada de Sumar que se embolsa unos 72.000 euros al año.

El silencio de Yolanda Díaz con su diputada sigue siendo atronador. Y es que Engracia Rivera lleva un comienzo de año movidito. OKDIARIO Andalucía comenzó el año informando de que Rivera estuvo cobrando 4.100 euros al mes durante todo el año 2023 del Ayuntamiento de Sevilla sin ir a trabajar, y posteriormente este periódico también demostró que su baja por una presunta rotura de un tobillo le impedía acudir a su puesto como funcionaria pero no ir a manifestaciones ni a actos de partido. Este martes, también desvelábamos cómo insultaba gravemente a Alberto Núñez Feijóo, llamándole «sunnormal» (sic). Ahora, contamos también algunas de sus perlas: en otro tuit, de hecho, acusa a otra persona de ser «clasista» instantes después de decirle que «debe estudiar más antes de hablar».