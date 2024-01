La diputada de Sumar que cobraba sin trabajar estaba de baja pero iba al cine y a actos de partido

La diputada de Sumar por Sevilla, Engracia Rivera, ha sido noticia esta semana porque ha salido a la luz que durante todo el año 2023 estuvo cobrando un sueldo de 4.100 euros al mes como vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Sevilla sin ir ni un solo día a trabajar. De hecho, según ha podido corroborar OKDIARIO Andalucía, no firmó ni una resolución durante todo el año.

Sin embargo, basta con echar un ojo a sus redes sociales para ver que, pese a que supuestamente estaba de baja médica por una presunta rotura de tobillo, Rivera fue a varios actos de partido e incluso al cine y, a la vista está, no parecía muy afectada, ni con muletas ni nada por el estilo por su lesión.

El propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, admitía esta semana que Engracia Rivera trabajaba en el Ayuntamiento de Sevilla pero que nadie la conocía. Unas declaraciones a las que reaccionó la diputada de Sumar y política de Izquierda Unida (IU) alegando que estaba de baja médica al romperse un tobillo.

El alcalde de Sevilla miente. Si no iba a trabajar al TEA era por una baja médica al romperme un tobillo. Es fácilmente demostrable. La derecha se pone nerviosa cuando sacamos la verdad y no duda en utilizar todos los medios a su alcance para atacarnos por defender lo justo. https://t.co/6NBz6u8XmA — Engracia Rivera 🍉 (@Engracia_Rivera) January 11, 2024

Un tobillo que, desde luego, no sufrió mucho durante 2023 pese a que le permitió cobrar el dinero de todos los sevillanos por no hacer absolutamente nada. Y es que Rivera acudió a decenas de manifestaciones y actos de IU durante todo el año 2023 e incluso subió a sus redes sociales fotografías con amigas yendo al cine. Una intensa actividad impropia de alguien que está de baja por una presunta rotura de tobillo y, sobre todo, que se estaba embolsando 4.100 euros al mes por un trabajo que no hizo ni una sola vez durante todo el año.

Curiosamente, además, ella misma publicaba durante 2023 varios vídeos en los que se la veía andar perfectamente en manifestaciones. Aquí tienen uno de los muchos ejemplos:

Hoy 28-S en el día de Acción Global por el derecho al aborto, he acudido a la manifestación convocada en Madrid. Seguiremos defendiendo el derecho a decidir de las mujeres. Por el derecho al aborto libre y en la pública. Nosotras parimos, nosotras decidimos. pic.twitter.com/hBSOllfiIN — Engracia Rivera 🍉 (@Engracia_Rivera) September 28, 2023

Ridículo ante OKDIARIO

Durante la manifestación Feminismo en lucha contra la violencia patriarcal celebrada en Sevilla a finales de 2022, Rivera hizo un inmenso ridículo mostrando su verdadera cara. La ahora diputada de Sumar acudía a un acto que, en teoría, era contra la violencia. Sin embargo, tal y como pueden ver en este vídeo, varios manifestantes de IU, Podemos y del PCE -entre los que se encontraba ella- insultaron de forma ridícula al periodista de OKDIARIO Andalucía que cubría el acto.

Cabe destacar, en este sentido, que cuando más se alteraron Engracia Rivera y sus compañeras de IU fue en el momento en el que el redactor de OKDIARIO Andalucía les preguntó si también condenaban a Miguel Ángel Bustamante, ex diputado de IU y del PCE, que fue denunciado por su ex mujer por violencia de género.