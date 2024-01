Yolanda Díaz propondrá a Ada Colau como candidata de Sumar a las elecciones europeas del próximo mes de junio. La vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social busca así dar salida, y suculento sueldo público, a la ex alcaldesa de Barcelona, que perdió el bastón de mando en las elecciones del pasado mes de mayo. Un movimiento que, en todo caso, no se espera hasta después de las elecciones gallegas en las que Díaz se juega mucho.

En Sumar opinan que «la figura de Colau es la que nos puede conectar mejor con nuestro electorado». Lo dicen conscientes de que los de Díaz competirán con Podemos por unos pocos votos que a día de hoy siguen apostando por el espacio que representan. Ada Colau, de aceptar el reto, algo que según fuentes de su entorno parece que sí hará, tendrá que lidiar directamente con la ex ministra de Igualdad Irene Montero.

El hecho de que la formación morada haya apostado por un nombre de tanto peso político como Montero, enemistada con todos los líderes de Sumar, ha sido clave para que Díaz haya apostado por Colau. Pues tras la incorporación del ex eurodiputado Ernest Urtasun en el Gobierno, como ministro de Cultura, Sumar se ha quedado sin ningún perfil de reconocido prestigio en materia de política europea e internacional.

La candidatura de Ada Colau, que rechazó ser ministra con la esperanza puesta en seguir cuatro años más en el gobierno municipal de Barcelona, aunque fuera como primera teniente de alcalde de Jaume Collboni, ha ido ganando enteros a medida que los socialistas se han acercado a Junts. Tal como avanzó este periódico el PSC y JxCat ultiman un acuerdo que les permitirá gobernar Barcelona en coalición.

De esta forma, consciente ya de que no va a tocar poder durante los próximos cuatro años, y tras ocho en el pleno de la Plaza Sant Jaume, Ada Colau ve con buenos ojos hacer las maletas para viajar a Bruselas y Estrasburgo. Fuentes cercanas a la ex alcaldesa, que confirman que esta propuesta está sobre la mesa, consideran que permitiría «una salida digna» a «una persona muy comprometida».

La salida de Colau del ayuntamiento de Barcelona, explican, también facilitaría la renovación de Barcelona en Comú, el partido que ha liderado ella desde su fundación. La ex teniente de alcalde y ex dirigente de Iniciativa per Catalunya-Verds, Janet Sanz, es la persona que está más bien situada para coger las riendas del grupo municipal.

Regreso de Oltra

La candidatura de Sumar en las elecciones europeas de junio, relatan en el entorno de Díaz, puede servir para dar salida a más dirigentes que han apoyado a la vicepresidenta del Gobierno en su pugna con Podemos desde el minuto uno. Con la líder de Más Madrid, Mónica García, al frente del Ministerio de Sanidad, junto a Colau uno de los nombres que en Sumar barajan para concurrir también a las europeas es el de la ex vicepresidenta del gobierno valenciano y ex líder de Compromís, Mónica Oltra.