Yolanda Díaz contradice al PSOE: no ve delito de odio en el apaleamiento del muñeco de Sánchez

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, no ve delito de odio en el apaleamiento de un muñeco del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, frente a la sede nacional del PSOE en Ferraz durante la pasada Nochevieja. La líder de Sumar contradice de esta forma a los socialistas, que amenazan con «vías legales» a los manifestantes que participaron en aquel acto. «Odiar no es un delito», ha recalcado.

«En términos democráticos es absolutamente intolerable», ha puntualizado Díaz. «Pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos», ha recalcado la también ministra de Trabajo este miércoles en una entrevista concedida a Las Mañanas de RNE.

Yolanda Díaz pide «respeto» a la figura del presidente del Gobierno tras el apaleamiento de un muñeco de Sánchez durante la concentración en Ferraz. Algunos de los manifestantes lo golpearon al haberlo convertido en una piñata para que cayeran caramelos, chocolatinas y banderitas de España.

«La democracia en España es robusta. España es un país pacifista en el que más allá de las diferencias ideológicas no se puede incitar a la violencia y al odio. Se debe tener respeto al presidente del Gobierno. La Presidencia del Gobierno tiene que ser respetada porque no es la presidencia del PSOE, es nuestro presidente del Gobierno», ha enfatizado. «Yo respeto al presidente de la Xunta de Galicia (Alfonso Rueda) pese a ser del PP, porque eso es lo que tienen que hacer los demócratas», ha apostillado.

La vicepresidenta segunda del Gobierno no es partidaria de acudir a la justicia en estos casos. «El odio, yo pienso, si me permiten como jurista, no es un delito. Odiar no es un delito. Es un sentimiento que es grave y sobre todo conlleva comportamientos que son indeseables, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos. El estado de ánimo en nuestro país es absolutamente insoportable», ha señalado.

El PSOE ve delito de odio

Yolanda Díaz no ve delito de odio en el apaleamiento de un muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz, algo que choca frontalmente con el PSOE, puesto que los socialistas amenazan con perseguir penalmente a los que participaron en esta acción. Este lunes el PSOE informó de que está «estudiando todas las vías legales que afectan tanto a los que participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal oficial del evento que se convocó anoche en la calle Ferraz». «Creemos que lo ocurrido puede estar incluido dentro de un delito de odio», defendieron los socialistas.

🔴El PSOE está estudiando todas las vías legales, que afectan tanto a los que participantes como a los organizadores y a los presentadores en el canal oficial del evento que se convocó anoche en la calle Ferraz. Creemos que lo ocurrido puede estar incluido dentro de un delito… — PSOE (@PSOE) January 1, 2024

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, pidió también atajar «de raíz» estos «comportamientos violentos». «Fue un acto de violencia cargado de odio que responde a la hipérbole permanente del discurso de la derecha», sostuvo López en una entrevista concedida a la Cadena Ser.

Los socialistas muestran una doble vara de medir en este asunto, debido a que el PSOE votó a favor de que el Congreso diera vía libre para despenalizar los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias al Rey, ultraje a la patria y contra los sentimientos religiosos, con el objetivo de «garantizar y proteger la libertad de expresión».

Díaz pide al PP que lo condene

Por otro lado, Yolanda Díaz ha pedido al PP y a Alberto Núñez Feijóo que condenen de manera «urgente» el apaleamiento del muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz. Considera que Feijóo ha sido «tibio» en esta cuestión.

«La democracia, igual que los Derechos Humanos, no son relativizables. Y hay una franja en la que nos colocamos los demócratas y hay otra en la que se colocan los que estamos viendo estos días en las calles», ha sostenido la líder de Sumar.