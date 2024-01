Yolanda Díaz impuso a Marta Lois como candidata de Sumar a las próximas elecciones autonómicas en Galicia en contra de su voluntad, según explican a OKDIARIO fuentes cercanas a la formación. Lois mantuvo una reunión con Martiño Noriega, ex alcalde de Santiago de Compostela, para proponerle liderar la candidatura del partido en la comunidad, pero Díaz se opuso y designó a la politóloga sin contar con su opinión.

«Marta Lois y Noriega se reunieron en La Coruña para proponerle ser el candidato y organizar las listas», afirma el entorno del partido. «Hoy, Lois está a disgusto porque ella no quería ser la candidata, quería poner a Noriega».

La politóloga mantiene una estrecha relación con Noriega desde hace años. Entre otras cosas, Lois fue concejal de Igualdad, Desarrollo Económico y Turismo en la capital de Galicia durante el mandato del ex alcalde de Santiago, hasta 2019.

La ahora candidata le transmitió sus intenciones a la líder de su partido. «Lois le dijo a Yolanda que tenían que poner a Martiño Noriega como candidato porque no les va a ir muy bien en la provincia de La Coruña», declaran las mismas fuentes.

Sin embargo, el ex alcalde de Santiago mantiene una estrecha relación con Xosé Manuel Beiras, histórico dirigente nacionalista gallego, y se sitúa ideológicamente cerca del fundador de Anova.

Beiras fue líder del BNG desde 1982 hasta 2002 y su carrera política dentro del nacionalismo gallego no cesó hasta 2017. Por ello, el economista mantiene una gran influencia dentro de las decisiones que toma la izquierda separatista de Galicia.

La petición de Lois obligó a Díaz a intentar ponerse en contacto con su ex compañero de filas. «Llamó a Beiras, pero ya no se habla con Yolanda y pide el voto para el Bloque Nacionalista Gallego (BNG)». El ex dirigente nacionalista «se siente defraudado» por la ferrolana tras su salto a la política nacional, según las fuentes.

Al no obtener la aprobación de Beiras, «Yolanda Díaz dijo: Tienes que ser tú, Marta». Una decisión que perjudica a Lois, dado que «le va a obligar a dejar el escaño y la portavocía del grupo y, claro, a lo mejor no saca representación», comentan las fuentes.

Además, la designación de Lois también puede influir negativamente en Díaz. Las fuentes aseguran que «era la única de confianza» de su entorno y, con esta decisión, «la acaba de quemar».

La lealtad de Noriega a Beiras

Martiño Noriega posee un gran recorrido dentro de la política gallega. Comenzó su militancia en 1994 en el BNG. Con este partido, el coruñés fue alcalde de Teo, municipio que comparte frontera con Santiago de Compostela, entre 2007 y 2012.

Sin embargo, cuando Beiras fundó Anova en 2012, el político coruñés se dio de baja de la formación nacionalista y continuó siendo alcalde del ayuntamiento bajo la dirección del histórico dirigente, algo que muestra la lealtad de Noriega al separatista.

En 2015, durante el auge de los movimientos locales de Podemos, Noriega se hizo con la alcaldía de Santiago a través del partido Compostela Aberta. La formación municipal contaba con el respaldo de diferentes corrientes nacionalistas, entre las que se encontraba el propio BNG. De hecho, Marta Lois ostentó una concejalía en su gobierno durante el mandato en la capital de Galicia.

El ex alcalde de Santiago salió del consistorio en 2019 tras la caída de popularidad de los movimientos de Podemos en España. Sin embargo, su gobernanza estuvo envuelta en varias polémicas. Compostela Aberta adjudicó durante su mandato, al menos, catorce contratos menores a una sociedad participada por una hermana de una concejala y otros dos a otros familiares de miembros de la formación.

Entre ellos se encuentra la asociación Desconcierto Cultural, quien fue la encargada de llevar a cabo el ciclo de conciertos de la ciudad durante el verano de 2018. La tesorera de dicha organización era la mujer del entonces jefe de gabinete de Noriega.

Sin embargo, Lois no ha sido capaz de conseguir que el coruñés encabece la lista de la formación rosada en Galicia. La diputada tendrá que asumir la decisión de Díaz a regañadientes y arriesgarse a no conseguir el mínimo del 5% de los votos que se necesitan para tener representación en en el Parlamento autonómico.