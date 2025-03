Belarra incita a la okupación: «Pega una patada en la puerta al piso de un banco»

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha hecho un llamamiento para que los ciudadanos «peguen una patada en la puerta al piso de un banco», incitando así a la okupación como vía para resolver la crisis de vivienda en España. La formación morada llama a prohibir «toda compra de vivienda en España que no sea para residir», tras llamar a intervenir este mercado «de manera contundente». Unas tesis que contrastan con las múltiples propiedades de algunos de los integrantes de Podemos, como es el caso del famoso chalet de Galapagar de Pablo Iglesias e Irene Montero, que ha sido objeto de polémica entre el PSOE y la formación morada.

Belarra ha culpado directamente al PSOE -a quien apoyó para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez- y al PP de la situación de la vivienda en España. La líder de la formación morada aseguraba que el capitalismo «siempre saca a los sectores más reaccionarios cuando no pueden controlar la crisis que genera su propio sistema», y se ha referido así a los «comandos neonazis» de Desokupa, que «deberían estar ilegalizados en este país, y que, sin embargo, se les permite campar a sus anchas».

En alusión a esta polémica organización, ha manifestado que, «como defendió Irene Montero, ellos defienden que se eche a la gente vulnerable de sus casas y nosotras defendemos que si no tienes donde meter a tus hijos y a tus hijas, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco, claro que sí. Porque los pisos no tienen que estar vacíos, porque las casas son para vivir, no para que estén vacíos».

Autozasca de Montero

A principios de este año, Irene Montero se viralizaba en redes sociales con un vídeo donde la eurodiputada hace un alegato sobre el mercado de la vivienda en España. «El problema de la vivienda en España no es de okupación, es de especulación», ha afirmado la ex ministra de Igualdad, olvidando que ella es copropietaria de cuatro viviendas: el chalet de Galapagar que comparte con Pablo Iglesias, un piso en Madrid, otro en Ávila, un almacén y dos fincas.

«Madre mía con el problema de la ocupación. 1.700 euros al mes por un piso de una sola habitación en Carabanchel, en Madrid. Hay que ver como son estos okupas», ha ironizado Montero, para después señalar a los pisos turísticos y los fondos de inversión como los responsables del problema de la vivienda en España. «La solución pasa por garantizar que la vivienda es un derecho y que las casas son para vivir», asegura, a pesar de que Montero es copropietaria de cuatro viviendas.

La más conocida de ellas es el chalet de Galapagar. La vivienda, que adquirió junto a Pablo Iglesias en 2018, está valorada en 1,2 millones de euros, de 268 metros cuadrados construidos y más de 2.000 metros de parcela. Tres habitaciones, dos baños completos, hall, despensa y un amplio salón. La mansión de los dirigentes podemitas echaba por tierra el discurso descamisado de Iglesias cuando decía sólo tres años atrás que preferiría vivir en el piso de su tía abuela, en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), porque consideraba que lo realmente peligroso era «el rollo de los políticos que viven en chalés».

Además del casoplón, Irene Montero cuenta con un piso de 180 m2 en el barrio madrileño de San Blas y una casa de planta baja de 100 m2 en Tormellas (Ávila), ambos inmuebles con un valor catastral de cerca de 300.000 euros. A esto hay que añadir un almacén y dos fincas recibidas en herencia con un valor total de 130.000 euros. Así, Irene Montero da lecciones sobre la realidad de la vivienda en España a pesar de que, con este patrimonio, puede ser considerada como una gran tenedora.