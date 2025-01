Autozasca de Irene Montero, copropietaria de 4 casas: «El problema de la vivienda es la especulación»

Irene Montero se ha viralizado en redes sociales con un vídeo donde la eurodiputada hace un alegato sobre el mercado de la vivienda en España. «El problema de la vivienda en España no es de okupación, es de especulación», ha afirmado la ex ministra de Igualdad, olvidando que ella es copropietaria de cuatro viviendas: el chalet de Galapagar que comparte con Pablo Iglesias, un piso en Madrid, otro en Ávila, un almacén y dos fincas.

«Madre mía con el problema de la ocupación. 1.700 euros al mes por un piso de una sola habitación en Carabanchel, en Madrid. Hay que ver como son estos okupas», ha ironizado Montero, para después señalar a los pisos turísticos y los fondos de inversión como los responsables del problema de la vivienda en España. «La solución pasa por garantizar que la vivienda es un derecho y que las casas son para vivir», asegura, a pesar de que Montero es copropietaria de cuatro viviendas.

La más conocida de ellas es el chalet de Galapagar. La vivienda, que adquirió junto a Pablo Iglesias en 2018, está valorada en 1,2 millones de euros, de 268 metros cuadrados construidos y más de 2.000 metros de parcela. Tres habitaciones, dos baños completos, hall, despensa y un amplio salón. La mansión de los dirigentes podemitas echaba por tierra el discurso descamisado de Iglesias cuando decía sólo tres años atrás que preferiría vivir en el piso de su tía abuela, en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), porque consideraba que lo realmente peligroso era «el rollo de los políticos que viven en chalés».

Además del casoplón, Irene Montero cuenta con un piso de 180 m2 en el barrio madrileño de San Blas y una casa de planta baja de 100 m2 en Tormellas (Ávila), ambos inmuebles con un valor catastral de cerca de 300.000 euros. A esto hay que añadir un almacén y dos fincas recibidas en herencia con un valor total de 130.000 euros. Así, Irene Montero da lecciones sobre la realidad de la vivienda en España a pesar de que, con este patrimonio, puede ser considerada como una gran tenedora.

En el vídeo, Montero también se ha querido referir a las medidas propuestas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para abordar la crisis de la vivienda. Medidas que ha cuestionado: «La solución no puede ser ni construir viviendas a espuertas, como está proponiendo el PP para beneficiar a los intereses de las grandes constructoras. Ni tampoco regalar dinero a los rentistas como está proponiendo el Partido Socialista a través de regalos y beneficios fiscales».

Choque televisivo

La periodista Ana Rosa Quintana ha respondido a la eurodiputada podemita Irene Montero después de que la política acusara a la célebre presentadora de falta de imparcialidad en su información al poseer, supuestamente, un negocio inmobiliario. Montero argumentó que Quintana legitima en sus programas a empresas de desocupación formadas por «bandas de neonazis» porque posee intereses en el mercado de la vivienda.

«Se les legitima desde tribunas mediáticas como esa haciendo aparentar que es una empresa completamente normal cuando lo que están haciendo es ganar mucho dinero con el odio», afirmó la ex ministra de Igualdad. Ante estas declaraciones Ana Rosa Quintana ha asegurado que conoce gente que tiene propiedades y que no las están alquilando por miedo a la okupación. «De eso es muy responsable esta señora», ha dicho la presentadora de Telecinco quien ha añadido que mientras ella crea riqueza y empleo otros «se gastan la pasta».

«Me ocupo de la okupación como me ocupé durante años, y entonces gobernaba Rajoy, de los desahucios. Yo me ocupo de la actualidad. Y es verdad que hay muchas personas que tienen casas y a lo mejor personas que con su trabajo de toda la vida se han comprado un apartamento para alquilarlo y suplementar su pensión y que no lo tienen en el mercado por la okupación. Y yo conozco gente que tiene propiedades y que no los están alquilando por miedo a la okupación. Y de eso es muy responsable esta señora», ha dicho la periodista.

Ana Rosa también ha querido señalar que ella genera riqueza y empleo mientras que otros dilapidan los fondos públicos. «Y también te digo una cosa: que hay unos que generamos riqueza y empleo, yo concretamente más de 500 empleados. Y hay quien se gasta la pasta. Por ejemplo 200.000 euros en una app que han tenido que cerrar. 200.000 en crearla y después 260.000 en promocionarla. Hay algunos que generamos riqueza para este país y generamos empleo y otros que se lo gastan», ha sostenido.