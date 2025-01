El zasca de Ana Rosa Quintana a Irene Montero: «Hay quien se gasta la pasta»

La periodista Ana Rosa Quintana ha respondido a la eurodiputada podemita Irene Montero después de que la política acusara a la célebre presentadora de falta de imparcialidad en su información al poseer, supuestamente, un negocio inmobiliario. Montero argumentó que Quintana legitima en sus programas a empresas de desocupación formadas por «bandas de neonazis» porque posee intereses en el mercado de la vivienda. «Se les legitima desde tribunas mediáticas como esa haciendo aparentar que es una empresa completamente normal cuando lo que están haciendo es ganar mucho dinero con el odio», afirmó la ex ministra de Igualdad. Ante estas declaraciones Ana Rosa Quintana ha asegurado que conoce gente que tiene propiedades y que no las están alquilando por miedo a la okupación. «De eso es muy responsable esta señora», ha dicho la presentadora de Telecinco quien ha añadido que mientras ella crea riqueza y empleo otros «se gastan la pasta».

«Me ocupo de la okupación como me ocupé durante años, y entonces gobernaba Rajoy, de los desahucios. Yo me ocupo de la actualidad. Y es verdad que hay muchas personas que tienen casas y a lo mejor personas que con su trabajo de toda la vida se han comprado un apartamento para alquilarlo y suplementar su pensión y que no lo tienen en el mercado por la okupación. Y yo conozco gente que tiene propiedades y que no los están alquilando por miedo a la okupación. Y de eso es muy responsable esta señora», ha dicho la periodista.

Ana Rosa también ha querido señalar que ella genera riqueza y empleo mientras que otros dilapidan los fondos públicos. «Y también te digo una cosa: que hay unos que generamos riqueza y empleo, yo concretamente más de 500 empleados. Y hay quien se gasta la pasta. Por ejemplo 200.000 euros en una app que han tenido que cerrar. 200.000 en crearla y después 260.000 en promocionarla. Hay algunos que generamos riqueza para este país y generamos empleo y otros que se lo gastan», ha sostenido.

Así se ha defendido la célebre periodista durante una intervención en el programa Todo es Mentira, donde también ha mencionado que respeta mucho el cargo de eurodiputada de Irene Montero pero que ese mismo respeto lo debe tener ella hacia los comunicadores.

«Yo respeto mucho que esta señora sea eurodiputada y que la hayan votado pero que ella también respete a los demás. Y respete a los comunicadores», ha exigido.