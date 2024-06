Begoña Gómez es la única sin doctorado ni tesina de los 49 directores de cátedras como la suya

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la única docente sin doctorado ni tesina de los 49 directores de cátedras extraordinarias como la suya, según consta en documentación oficial de la Universidad Complutense de Madrid. De esta manera, Begoña Gómez ya no es sólo que carezca de una licenciatura, en comparación con estos directores. Es que tampoco llega al nivel académico que comparten todos ellos: 47 tienen título de Doctorado, muchos de ellos son catedráticos, y hay uno que cuenta con la «suficiencia investigadora», esto es, la tesina. Nada de ello reunía la mujer del inquilino de la Moncloa a la hora de convertirse en directora de la Cátedra en Transformación Social Competitiva de la Complutense. Es más, ni siquiera poseía la titulación oficial de licenciatura, pese a que ella dice ostentarla en diferentes currículums publicados online.

En concreto, el listado de cátedras extraordinarias de la Complutense actualizado a finales del pasado mayo recoge los nombres de 49 directores, incluido el de Begoña Gómez. De todos estos docentes, 47 son doctores y uno, José Javier Sánchez González, actual gerente de la Complutense y encargado de impartir la Cátedra en prevención de riesgos laborales, aunque no posee tal titulación de postgrado, sí que obtuvo de cara a sacarse dicho doctorado el «reconocimiento de excelencia investigadora en Estudios Procesales por la UCM» (equivalente al Diploma de Estudios Avanzados o tesina), según reza en su currículum. Frente a estos 48 directores, sólo Begoña Gómez ni es doctora ni tiene tesina alguna.

Tal y como ha publicado OKDIARIO, Gómez presume de una supuesta «licenciatura» en Marketing por la M&B Escuela Superior de Marketing y Negocios. Sin embargo, estos estudios sólo permitían la obtención de un diploma no universitario, no homologado y por tanto, no oficial concedido por una entidad privada que no consiguió la convalidación.

En el diploma -revelado por este periódico- que se entregaba a los alumnos al finalizar sus estudios, constaba la siguiente denominación: «Título Superior en Marketing y Administración de Empresas», sin mencionar la supuesta «licenciatura» que se atribuye Gómez. Los estudios sólo estaban reconocidos, no homologados, por la Universidad Internacional de Florida, una institución pública ubicada en Miami (Estados Unidos). Además, la escuela tenía un convenio con la Universidad de Stirling, en Escocia, para que sus alumnos pudiesen realizar allí una parte de sus estudios.

«Acreditada experiencia»

En 2020, el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva, sin disponer de una licenciatura oficial, ya generó una sonada polémica. El centro universitario justificó entonces la designación de la mujer de Pedro Sánchez por «su formación en el impacto social y la transformación social competitiva, que es el objeto de estudios y actividades de la cátedra» y, al mismo tiempo, por «su acreditada experiencia profesional y en coordinación de formación en el máster propio y en estudios de formación permanente en materias vinculadas con el mismo objeto», esgrimió la UCM en una respuesta a través del Portal de Transparencia. Según sostiene Begoña Gómez en su currículum de la plataforma LinkedIn, desde el año 2012 está vinculada al título propio en Dirección de Captación de Fondos para el Tercer Sector de la UCM, siendo actualmente su «codirectora».

Hace unas semanas, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, afirmó en una reunión del Consejo Social de la UCM que la creación de dicha Cátedra extraordinaria «se ajusta plenamente a la legalidad» al crearse a través de un convenio que no se firmó con Begoña Gómez, sino con las dos empresas encargadas de su financiación: Reale Seguros y La Caixa.

Sobre el nombramiento de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para codirigir la Cátedra, Goyache defendió que no fue él quien

la nombró, sino que su nombre fue propuesto por una comisión de seguimiento formada por las empresas que la financiaban y dos miembros de la universidad (el vicerrector de Relaciones Institucionales y una representante de la Escuela de Gobierno de la UCM) el 30 de octubre de 2020.

Desde la UCM apuntaron que en estos casos lo que hace el rector es «tomar en consideración la propuesta que ha elevado la Comisión mixta y

normalmente la suele aprobar». «Es un puro trámite», indicaron.

El PP, a través de su portavoz de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados, Pedro Navarro, ha pedido a la ministra del ramo, Diana Morant, que «cumpla con su obligación y exija a la Complutense que le retire la cátedra y el máster a la señora Gómez y que devuelva hasta el último céntimo de los que se ha apropiado», ha remarcado Navarro en sede parlamentaria sobre esta docente imputada por presunta corrupción.