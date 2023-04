Ayuso: «Hay que estar poco tiempo en un trabajo como éste»

Isabel Díaz Ayuso afronta la campaña del 28M con las encuestas de cara y la seguridad que le da construir un proyecto a medida, con ilusión y «renovación», como repite insistentemente en esta entrevista con OKDIARIO. Aunque se resiste a poner fecha de caducidad a su mandato, está convencida de que será más pronto que tarde. Eso sí, matiza también que, cada vez que se lo plantea, la gente la regaña por la calle. La presidenta de la Comunidad de Madrid prepara una renovada apuesta en las listas y, aunque no concede quién la acompañará como número dos, sí revela que le gusta el tándem hombre-mujer.

PREGUNTA.- Si se cumplen las encuestas, y lo que se ve y se palpa en la calle, usted será presidenta cuatro años más, ¿serán sus últimos cuatro años en la Presidencia de la Comunidad de Madrid?

RESPUESTA.- Yo tengo claro que hay que estar el tiempo justo y necesario en una responsabilidad como ésta porque precisa de 15 horas diarias de trabajo hasta la extenuación para dar todas las batallas y para estar en todos los debates y porque hay que tener mucha paciencia y mucho cariño. Son muchas las cartas que nos escribe la gente, las situaciones distintas que vas conociendo cuando hablas con unos y con otros. Hay que ir a los detalles, a las cosas pequeñas y eso sólo se puede hacer si estás fresco y en tensión. No creo que haya que eternizarse, pero la última vez que hablé de más o menos mandatos empecé a ser regañada por la calle. Mucha gente me decía: «Tus decisiones no dependen de ti, dependen de la gente que te ha votado, no puedes pensar en ti, son las circunstancias las que te dirán lo que tienes que hacer». La última vez me lo dijo una mujer enfadada. Pero tengo claro que hay que estar poco tiempo en un trabajo como éste, aunque hay alcaldes que llevan 30 años y son magníficos. Pero yo tengo claro que hay que renovar el proyecto y los partidos y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo.

P.- Pero usted es muy joven, no ha cumplido los 45…

R.- En el PP de Madrid estoy realizando una profunda renovación, con perfiles nuevos y otros que ya estaban pero que necesitan salir a primera línea. Creo en la renovación y en que, cuando uno se vaya, tiene que haber un proyecto que tenga continuidad, que no haya vacíos de poder y que nadie sea nunca imprescindible. Y en eso estoy ahora. Lo que sí que tengo claro es que quiero que esto siga después de mí y que siga siendo el proyecto que le da las mayores oportunidades a Madrid. Y para eso me estoy esforzando mucho y fijando mucho en la gente. Y, es más, a todos mis candidatos les estoy pidiendo unos porcentajes de renovación. Es tiempo de gente nueva, de pasos nuevos, quedándonos con lo mejor de lo que hemos hecho pero con una nueva generación.

P.- ¿Va a dejar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, hacer su lista o la van a hacer a medias?

R.- La vamos a hacer entre los dos. Ahora tengo una responsabilidad como presidenta del partido, pero también tengo claro que han realizado una gran gestión en un momento muy complicado y, en muchas ocasiones, con pocas ayudas, y él sabe mejor que nadie qué personas han trabajado mejor con él. Lo que buscaremos es renovación, como con el resto de candidatos. Por ejemplo, quiero reforzar la presencia en el Ayuntamiento de los presidentes de distrito. Si no es así, se generan distorsiones y se acumulan puestos.

Yo quiero pocos puestos pero de gran responsabilidad y que estemos el tiempo justo. Esto tiene que ser una escuela de valores y de mucha ilusión, y una persona que lleva 30 años en un escaño, no puede. No es lo mismo que una persona que pasa por la urna directamente, como un alcalde. La política municipal necesita mucha gente nueva y con mucha fuerza, porque es muy dura, pero he conocido alcaldes como Luis Partida, que es el único que ha tenido Villanueva de la Cañada -lleva 44 años como alcalde- y parece que estás en Hollywood o en un hotel en Malibú. Aún así, también a él le he pedido renovación y que meta a gente nueva en su equipo, que no seamos imprescindibles.

P.- ¿Quiénes van a ser los número dos, tres, cuatro y cinco de su lista?

R.- Bueno, ahora no se puede decir. Ahora soy presidenta del partido, llevo también la dirección de grupo en la Asamblea y el Gobierno, y no soy la misma que hace cuatro años. Hemos vivido cosas muy intensas. Tengo que saber unir los municipios con el Gobierno autonómico. En definitiva, tengo todo abierto.

P.- ¿Su número dos será hombre o mujer?

R.- Pues no lo sé. Es verdad que me gusta mucho el tándem hombre-mujer porque creo que somos un gran complemento. No tiene por qué ser una norma en sí, porque no hay dos hombres ni dos mujeres iguales, pero me gusta mucho. En el partido lo tengo con Alfonso Serrano y somos un complemento perfecto.

P.- ¿O sea que Alfonso Serrano puede ser el número dos de la lista?

R.- Sí, y también tengo de número dos -en el Gobierno- a Enrique Ossorio, y el entendimiento es fantástico. Y mi número dos en la Asamblea de Madrid es Pedro Muñoz Abrines. Me gusta la combinación hombre-mujer, aunque no lo hago por paridad, porque puede haber sectores de la Administración con más mujeres que hombres.

P.- ¿En su lista habrá más hombres o mujeres?

R.- A partes iguales. Además, me gusta la presencia de la mujer en política y estoy descubriendo a grandísimas candidatas en Alcobendas, Majadahonda, Pozuelo, San Sebastián de los Reyes, Alcalá de Henares…

P.- Yo creo que el PP tendrá más mujeres que hombres candidatos en los Ayuntamientos, ¿no?

R.- En municipios clave para mí, desde luego. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, el segundo más grande, será Judith Piquet, una mujer joven. He puesto a muchas mujeres jóvenes en municipios de Madrid que para mí son fundamentales, como Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, San Sebastián de los Reyes o Alcobendas, que es una de las zonas que más va a crecer, con Madrid Nuevo Norte, nuevos desarrollos urbanísticos, y he confiado en dos grandes mujeres jóvenes, muy comprometidas y muy trabajadoras.

P.- ¿Quién será su consejero de Sanidad?

R.- Vamos por partes. Tengo un consejero estupendo y todavía tenemos muchos meses de trabajo por delante. Después de haber vivido una situación tan difícil lo que tiene que hacer es seguir por la misma senda. Estamos abriendo centros de salud por toda la geografía madrileña, haciendo reformas en los grandes hospitales. A finales de año, el 12 de Octubre será un hospital espectacular y, hace unos días, presentamos el Hospital Oncológico del Gregorio Marañón, con las mejores herramientas y lo último en investigación. La sanidad madrileña está en un momento muy ilusionante. Ahora mismo no estoy en cambiar nada, por partes. Mi máxima prioridad es la gestión de la Comunidad de Madrid.

P.- ¿Y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, va a seguir? Ya no es militante del PP…

R.- Pues vamos a ver, lo que quiera cada uno. Tampoco Marta Rivera de la Cruz, y es uno de los descubrimientos que más aprecio. Lo importante es qué proyecto tengo, qué queremos hacer y quién puede encabezarlo mejor. Una parte importante de mi gobierno no está afiliado. Soy la presidenta del partido en Madrid, ya me encargaré de que paguen cuotas…. (risas) Es broma.

P.- ¿Habrá independientes en su lista?

R.- Sobre todo habrá renovación, mucha renovación. Quiero que los consejeros sean los mejores para los retos que hay por delante. Tengo que tener conversaciones con cada uno. Tienen un nivel tan elevado que también son muy requeridos en sus ámbitos. Tengo una conversación pendiente con ellos, que se hace cuando toca.