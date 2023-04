El test más personal a Isabel Díaz Ayuso: «Tengo todo lleno de altavoces chiquititos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se somete a un test rápido para conocerla mejor, más allá de la política. En cinco minutos confiesa sus gustos musicales, qué hace en un día libre o con quién se iría de cañas.

PREGUNTA.- Presidenta, ¿cuántas horas duerme usted?

RESPUESTA.- Entre cinco y seis. Sí, es muy poco. Pero no tengo tiempo. Pero luego, ya a fines de semana, como un bebé. Ahí sí que caen las siete.

P.- ¿Es usted de esas personas con las que es mejor no hablar por las mañanas hasta que no se toma un café?

R.- No, la verdad es que me levanto con una gran agilidad, muy despierta. Hay veces que incluso madrugo más para tener un rato para mí, porque me cunde mucho para trabajar, para pensar discursos…

P.- ¿Cómo es un día libre en la vida de Isabel Díaz Ayuso?

R.- La verdad es que no tengo dos días iguales. Me gusta hacer cosas concretas, ejercicio, estar con amigos, con la familia. Me encantan los bares y restaurantes de Madrid. Me gusta muchísimo la naturaleza, entonces intento que sea un día en el que me dé tiempo a hacer muchas cosas, dar un buen paseo por la sierra o estar con amigos. Eso sí, lo único que les exijo es que si tienen mascotas se las traigan. Me encantan los animales. Entonces un día completo es de estos de madrugón, campo, animales, amigos, esas cosas.

P.- ¿Su trabajo le ha hecho llorar alguna vez?

R.- Sí, sobre todo en la pandemia, fue como un antes y un después para mí en toda mi vida.

P.- ¿Qué echa de menos del anonimato?

R.- Todo. Me gusta que la gente me hable y me cuente cosas y conocer gente cada día. Eso es muy bonito. Pero, a su vez, vas a la consulta del médico, y no lo tienes. Vas a la compra, y no lo tienes. Entras por casa con bolsas, con cajas y todo el mundo sabe lo que llevas, cuándo has entrado, si te has ido de vacaciones… Eso cuesta asumirlo.

P.- ¿Tiene alguna manía o superstición?

R.- Sí, tengo un montón. Es que si me pongo, no pararía. Siempre tengo que escribir con los mismos bolígrafos, los de tinta líquida me gustan mucho. Al levantarme me tengo que poner un café, y luego ya todo lo demás, como un ritual. Y tengo la casa y el despacho lleno de altavoces chiquititos, de esos de Bluetooth. Tengo muchos. En la ducha tengo uno; en el salón, tengo otro, en el despacho… Me gusta mucho escuchar música, la escucho todo el rato y cuando necesito hacer una maleta o tengo que ponerme a hacer algo en casa, la música tira de mí.

P.- La hemos visto con camisetas de Héroes del Silencio y nos consta que le gusta mucho Depeche Mode. ¿Entre dos tierras o Enjoy the silence?

R.- No puedo. Es que la música es mi vida. Hace unos días estuve viendo hasta bien tarde un reportaje de la televisión de los años 80 y 90, que engancha muchísimo porque vuelves al pasado, y cada canción que ponían me la sabía. Me sé todas las canciones. Es que me fijo mucho en las letras y me gustan muchos estilos. Ahora mismo, mi grupo favorito quizá sería The Weeknd, es uno de los que más me gustan porque me recuerda a la música ochentera. Pero es que me gustan tantos… Héroes del Silencio, junto con Los Secretos, me fascinan. Pero es que te puedo decir la voz de Manolo García, la de Auserón, las canciones de Mecano, que para mí ha sido el mejor grupo que hemos tenido. Unido a que, por ejemplo, Depeche Mode es mi grupo favorito. En fin, es que todo mezclado hace que sea la música. No te puedo decir… pero, quizás sí, Depeche Mode. Les conozco tanto que parece que son de mi familia. Me gustan desde los diez años aproximadamente y Mecano, desde los ocho años. Hay grupos que los he escuchado tanto a lo largo del tiempo que son como de toda la vida. Es más, me encontré con uno de los cantantes de Depeche Mode en California y me dieron ganas de hablarle como de toda la vida y evidentemente estuvimos charlando muy poquito.

P.- ¿Cuándo era pequeña soñaba con ser política?

R.- Sí, me gustaba mucho la política. Afortunadamente, a los niños les gustan muchas cosas y raro es que lo tengas claro, porque la vida te va llevando a nuevas aptitudes y a nuevos hobbies. Me gustaban los animales, leer, escribir y estaba muy pendiente de la actualidad. Tenía mucha sensibilidad para la política. Desde que me fui de casa, mis dos almas han sido la política y el periodismo.

P.- ¿Qué asignaturas se le daban mejor en el colegio y cuáles peor?

R.- Se me daba muy bien Lengua, Literatura, Filosofía, Arte… Arte me encantó, di poco porque era justo al final de la etapa de Bachiller… Y las que peor… Química no la supe entender, Física mejor y las Matemáticas dependiendo… Cuando fueron las de Letras, con las proporciones, encuestas y demás, lo volví a entender muy bien, pero hubo una parte de las Matemáticas que se me hizo cuesta arriba.

P.- ¿Es más de vino o de cervecita?

R.- De las dos cosas. La cervecita te quita la sed y luego ya pasamos al vino.

P.- ¿Con quién se iría entonces a tomar un vino o una cerveza?

R.- Pues mira, Enrique Bunbury ya va tocando, ya va tocando. Aprovecho la circunstancia para dejárselo ahí. Sí, sí, lo he estado pensando estos días. Hace poco vi un reportaje sobre la historia de Héroes del Silencio y me parece tan auténtico y creo que los medios le han hecho tan poca justicia… Porque era tan auténtico que no se le llegaba a conocer. Me gusta mucho la gente así.

P.- Haga una promesa si saca la mayoría.

R.- No lo he pensado. Lo que sé es qué voy a hacer de gestión política. Pero el tatuaje ya lo llevo, las cosas típicas ya las hice… No sé, ser muy agradecida. Hacerle sentir al que ha confiado en mí que ha merecido la pena. Será una actitud de cuatro años.