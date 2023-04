Ayuso: «Mónica García vota por correo para que no se sepa dónde vive y hablarles luego a los humildes»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, responde en esta entrevista con OKDIARIO sobre una de las últimas polémicas agitadas por la izquierda contra su gobierno, el bono social, que se ha vuelto en contra de la líder de Más Madrid, Mónica García. Ayuso arremete contra el discurso de quienes «tienen un tipo de vida muy por encima del que dicen defender» y «quieren pobres, mientras ellos son de los ricos». No obstante, la dirigente madrileña asegura que ella compite contra Pedro Sánchez: «A partir del 28 de mayo, va a caer del todo».

PREGUNTA.- ¿Usted tiene bono social?

RESPUESTA.- No, evidentemente. Tampoco tengo familia numerosa. Creo que tiene que haber una serie de incentivos y ayudas extraordinarias para los ciudadanos que peor lo están pasando. Este caso era distinto porque es un bono ilimitado y un gesto con las familias numerosas que tienen gastos extraordinarios de los que nadie se suele hacer cargo. Bueno, nosotros sí. De hecho, ya hemos aprobado nuevas medidas para hacer la vida más fácil a las familias numerosas, como que los títulos se actualizarán de manera automática, lo que antes era un proceso durísimo.

Lo que tenemos que hacer es apoyar a las familias, ser conscientes de los gastos sobrevenidos de los que nunca se habla, apoyar la paternidad y la maternidad, pero no detraer nunca incentivos o ayudas públicas que están destinadas a quienes más lo necesitan por parte de quienes no lo necesitan tanto. Tiene que haber un sistema fiscal y una Administración garante y justa, en la que, como ya ocurre, el que más tiene, más paga, pero donde nunca dejemos de lado a quienes tienen necesidades extraordinarias.

P.- ¿Qué le pareció ese ataque furibundo de Mónica García a Enrique Ossorio, vicepresidente de la Comunidad de Madrid, por algo que ella misma estaba haciendo?

R.- Ya no sé cuántas veces la he visto rectificar. Creo que le puede el electoralismo, enfangar y señalar. Pidió la dimisión del vicepresidente y, por coherencia, podría haber hecho lo mismo. Pero piensan que pueden señalar a los demás, afectar la imagen de nuestros entornos y darnos lecciones, pero ellos no pueden ser cuestionados. Además, es un discurso falaz, porque tienen un tipo de vida muy por encima del que dicen defender. Por eso votan por correo, como es el caso de la portavoz de Más Madrid, para que no se vea qué tipo de barrio tiene porque luego tiene que hablarles a los humildes, como si formara parte de ellos. A mí me da igual. Es más, me alegro por ella. Pero yo quiero que todo el mundo viva bien. Yo no señalo al que vive bien, ni lo envidio. Lo celebro y lo que quiero es que más personas tengan la oportunidad de hacer lo mismo. Lo que no puede ser es no contar de dónde procedes o cómo eres y que los demás sean los no puedan crecer ni aspirar a lo mismo que tú. El gran tesoro de España es la clase media, es uno de los triunfos de nuestra democracia y de nuestros años en convivencia desde la Transición. Y esta izquierda necesita el discurso del rico y del pobre, una constante lucha social, para tensionarlo todo. Quieren muchos pobres, pero ellos son de los ricos, ¿dónde está la coherencia?

P.- ¿Quién es su verdadero rival en estas elecciones?

R.- Tengo claro que es Pedro Sánchez y el proyecto que está instalado en La Moncloa y que está causando un daño tremendo a España. También tengo claro que si el 28 de mayo le va tan mal como parece en Madrid, su proyecto, que ya está terminal, no tendrá solución. El ataque contra Madrid, despiadado y diario, es evidente. Saben que éste es su punto final y por eso harán todo lo que puedan para seguir manipulando la realidad y señalando a Madrid, intentando que aquí las cosas no funcionen.

P.- Siempre digo que hay algo peor en la vida que darse de cabezazos contra la pared, que es ir contra usted, porque cuando lo hicieron, hace dos años, aparte de sus méritos, le regalaron una cuasi mayoría absoluta, ¿no han aprendido?

P.- Como lo manipulan y lo controlan todo, creen que Madrid caerá en algún momento. No se dan cuenta de que aquí las cosas funcionan de otra manera, porque Madrid es la España de siempre pero con más ganas que nunca de trabajar, de prosperar, de unir, de crecer. Las cifras y los hechos están ahí, y eso no lo pueden cambiar. Madrid está compuesta de ciudadanos de todos los rincones del país y del mundo que han venido aquí huyendo, precisamente, de ellos. No pueden pretender que la gente a la que han echado del País Vasco o de Cataluña les perdone, porque vienen huyendo de ellos. Como tienen la estrategia de la carcoma, que es ir destrozando todas las instituciones desde dentro, piensan que, tarde o temprano, esto puede ocurrir con Madrid, por eso también lo intentan carcomer. Pero aquí no nos dejamos. Y por eso, con mucho trabajo y sacrificio, damos todas las batallas, y todos los días. Sánchez sabe que, a partir del 28 de mayo, va a caer del todo. Su máxima aspiración es no quedar tercera fuerza y quedará tercera fuerza porque la gente ya no aguanta más. Basta ir por la calle para ver que el proyecto socialista es una ultraizquierda que no representa a la gente de bien que levanta España con su sudor y su trabajo.

P.- El candidato del PSOE, Juan Lobato, hace un discurso más cercano a la socialdemocracia que Pedro Sánchez.

R.- Lo que intenta es salvar los muebles porque sabe que la izquierda en Madrid no tiene recorrido, pero no va acompañado de una defensa de los servicios públicos. Es el gran abogado de Sánchez en Madrid y todo lo que Sánchez hace contra la Comunidad de Madrid le parece bien. El PSOE tiene un papel muy complicado en estas elecciones, por no decir que, simplemente, es el de sobrevivir y no ser otra vez sorpassados, que ya lo son, por Más Madrid.

P.- Entonces, su gran rival será Mónica García…

R.- No, mi gran rival es Pedro Sánchez. Porque el gran problema de Madrid y de España se llama Sánchez. Y mientras Sánchez no se vaya, Madrid no va a despegar del conjunto de España como debería. No son pocos los inversores y los empresarios de todos los rincones del mundo que no quieren venir a España mientras estén ellos. Muchas veces nos han dicho que, si no condenan la dictadura castrista, cómo van a saber que esto no se va a convertir en otra dictadura. O que, si de repente el Gobierno decide intervenir empresas, cómo van a saber si la siguiente empresa que tocarán no será la suya.

Mientras Sánchez no se vaya, ése va a ser el problema de Madrid. Y por más que sigamos siendo un lugar abierto a la inversión, bajando impuestos, ayudando a las familias y a la propiedad, no podremos despegar definitivamente mientras él esté ahí. Por eso es mi problema, porque mi problema es el bienestar de Madrid y cómo quiero que sea Madrid y España en los próximos años. Y mientras esté este proyecto, que es cada vez más totalitario y más dañino para España, será muy difícil.

P.- ¿Cómo está su hermano Tomás después de toda la campaña que hicieron contra él? Decían que era un corrupto, un delincuente, y usted, otra delincuente y otra corrupta. Y tanto la Fiscalía Anticorrupción como la europea han archivado el caso afirmando que no hay delito ni nada que se le parezca.

R.- Yo no suelo hablar de él porque no es un personaje público y no tiene nada que ver con la política. Pero siguen intentándolo. Eso no va a parar, porque al no tener nada contra mí, intentan hacerlo contra él. No pueden hacerlo contra mi padre, que falleció, ni contra mi madre, una mujer viuda y jubilada, así que a él no le dejarán.

P.- ¿Cómo está él personalmente?

R.- Está, está ahí.

P- ¿Y qué le dice cuando hablan de todo lo que ha pasado?

R.- Bueno, más de una vez me he tenido que disculpar con mi familia por dedicarme a la política, porque al final ellos se han visto en una situación que nunca han elegido y, desde luego, de la que nunca se han beneficiado, por más que mientan y manipulen. Lo importante es cómo está la gente y qué piensa. Y salvo una parte que son activistas y les da igual lo que les cuenten, la inmensa mayoría de la gente de Madrid sabe de sobra mi procedencia y cómo es mi entorno. Lo sabe la gente del pueblo donde nació mi padre, que ahí también estuvieron rebuscando, o la gente de mi barrio…

P.- Y ahora se están inventando nuevas historias…

R.- Sí, sí, sigue, sigue.

P.- ¿De qué tipo?

R.- Pues de relaciones, de contratos con la Comunidad. Analizando todo su historial laboral… Es una persona que ha estado 26 años trabajando en los mismos sectores, muchísimo antes de que yo llegara aquí. Entonces intentan ver con quién ha estado, qué ha hecho, se le imputan cosas que no tienen nada que ver con él. Sacan su cara y han intentado hacerle famoso en el entorno de Pablo Iglesias, con sus medios, intentan sacarle todo el rato a la palestra. Intentan acabar con él porque no pueden conmigo. Pero es una persona que no ha vivido de la política, que no tiene una empresa ni poder. Es un autónomo, un padre de familia desconocido al que no hay que robarle su intimidad porque él no va a vivir, como otros tantos, del poder del hermano y tendrá que seguir buscándose la vida como ha hecho siempre.

P.- ¿Se va querellar su hermano contra quienes le atribuyeron toda suerte de conductas delictivas?

R.- Pues no he hablado con él de esto. Pero las familias normales quieren vivir en esa normalidad, con tranquilidad, y no hay que robarle el anonimato a la gente. Por eso, creo que cuanto antes vuelvan a su lugar, es mejor para todos. Han intentado que yo me despiste, que me derrumbe, que dé un paso atrás. Y yo miro lo que estamos haciendo en digitalización, en sanidad, en vivienda, en educación, veo mi proyecto y todo lo que tengo por delante, y eso es mucho más importante que nosotros, los Díaz. Entonces pienso que tiene que ganar esto, no otra cosa. Eso es lo que me mueve.