Ayuso: «Hay una orden para que no se publiquen las rebajas de pena a los violadores por el ‘sí es sí’»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla en esta entrevista con OKDIARIO de uno de los asuntos más críticos para el Gobierno de Pedro Sánchez, las rebajas de condenas de agresores sexuales por la Ley del sólo sí es sí. Mientras el PSOE dilata en el Congreso la reforma de esta ley, Ayuso se muestra muy crítica y denuncia que no se actualicen las cifras de delincuentes beneficiados. Advierte también del riesgo de reincidencia.

PREGUNTA.- ¿Por qué cree que no terminan de derogar la Ley del sólo sí es sí, que ya ha puesto en libertad a 755 violadores, abusadores y pederastas?

R.- El contador ha parado. Falta transparencia porque creo que son muchos más, pero desde hace unos días hay una orden para que no se publiquen datos.

P.- Lleva parado unos diez días.

R.- Pues, según la progresión, estaremos ya por los 800. Voy viendo el contador porque también me interesa como mujer, porque algún día me puedo encontrar con alguno de ellos, que tienen una probabilidad de reincidencia enorme.

P.- ¿Pero quieren que haya más violadores en la calle?

R.- Yo creo que piensan que lo importante no es el pueblo, sino cómo se mantienen. El 90% del trabajo de La Moncloa es para perpetuarse. Por eso van erosionando todas las instituciones, para que ninguna les recuerde dónde están los límites, para ir creando redes clientelares y para que, si se produce el cambio de gobierno que todo indica que se va a producir, Feijóo no pueda gobernar, que tenga una manifestación en la puerta al día siguiente, que todas las instituciones estén trufadas de activistas políticos y que España sea ingobernable. Quieren que España sea transformada desde la cúpula, desde el poder. Me parece una gran falta de respeto a la verdad, a la historia de España y a lo que es ser español, por parte de personas a las que nadie eligió para hacer algo así.