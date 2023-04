Ayuso: «El de Sánchez es un proyecto totalitario que lo carcome todo»

Centrada en las próximas elecciones en la Comunidad de Madrid, el primer paso para llevar a Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa, Isabel Díaz Ayuso asegura que su relación con el líder del Partido Popular «es muy buena». «El tiempo lo demostrará», responde a quienes la cuestionan. Su gran rival en esos comicios es Pedro Sánchez: «No soporta que Madrid les deje al desnudo», afirma en esta entrevista con OKDIARIO.

PREGUNTA.- ¿Cómo están en este momento sus relaciones con Feijóo? Se dice que no tan bien como antaño.

RESPUESTA.- ¿Ah, sí?

P.- Eso se comenta en los círculos del Partido Popular. Hay una frase de Feijóo de estos días que me ha llamado la atención. Dijo que aspira a tener mayorías como en Galicia y Andalucía, pero se olvidó de Madrid. Es verdad que no es una mayoría absoluta, pero…

R.- No lo es porque aquí la circunscripción es más compleja, pero en porcentaje de votos no estuvo nada mal. La realidad es que tenemos una muy buena relación. Esto va por partes. Ahora vienen unas elecciones autonómicas en las que Madrid tiene mucho que decir y después llegará el momento de enfilar el último paso para cambiar las cosas en España y devolver el sentido común a este país. El tiempo dará la razón y demostrará cómo es nuestra relación. ¿Para qué lo voy a repetir una y mil veces? Si es que por más que lo diga, no importa. Estamos gobernados por un proyecto totalitario que lo carcome todo: si el INE no me gusta, lo cambio; si un guardia civil hace su trabajo, lo destituyo; si una sentencia no me gusta, la manipulo; si el Código Penal no me viene bien, lo cambio también; si el Constitucional no me está dando la razón, lo quito. Así que, como Moncloa está a la desesperada, creo que a la hora de hablar de nuestra relación, qué mejor que demostrarlo con el tiempo.

P.- El 80% de los periodistas y los medios de este país están controlados por la izquierda y usted es la más odiada. Parece que no existiera otro político en este país que no fuera Isabel Díaz Ayuso, ¿qué conclusión saca?

R.- A lo mejor es porque dejo al rey desnudo. Porque hablo claro y dejo al desnudo todas las vergüenzas de este proyecto. Soy una mujer libre, que habla con la cabeza y el corazón, señalando lo que es verdad y atendiendo a la realidad. Y este proyecto pretende todo lo contrario, te va empobreciendo, pero te sonríe. Es un Gobierno de efectos. El mío es un proyecto que va de frente, que está a los problemas reales, es el único que está trayendo inversión, el que tiene los mejores planes de futuro para los próximos años en vivienda, empleo, agricultura, familia, en temas ilusionantes. Madrid es el tercer destino del mundo en musicales y el segundo en conciertos. En fin, es apabullante lo que se está haciendo en Madrid y lo que le queda por delante. Y eso no lo soportan. Pretenden tratar a todo el mundo como tontos y no soportan que Madrid esté ahí para dejarles al desnudo.