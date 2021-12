El líder del PP, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han reencontrado este miércoles en público, en plena pugna por el congreso del PP madrileño. Ambos dirigentes han acudido a la presentación del libro de Mariano Rajoy, Política para adultos, que ha tenido lugar en el Casino de Madrid. Aunque los dos han posado con el ex presidente del Gobierno, no han estado juntos en la foto. De hecho, el propio Rajoy ha hecho un gesto a Ayuso a situarse al lado de Casado, pero esta ha rechazado la invitación. Fuentes de la Comunidad de Madrid han precisado que las posiciones que debía ocupar cada uno en el posado habían sido establecidas previamente «por protocolo de la organización». No obstante, aunque el ambiente ha sido frío y meramente cordial, ambos sí han conversado unos minutos en solitario.

Ni Casado ni Ayuso han hecho declaraciones a los medios. Sí el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida -a quien se ha situado como posible candidato a presidir el PP de Madrid-, quien ha afirmado que la presidenta regional y el líder del PP tienen agendas «complicadas» aunque no «incompatibles».

«Aquí está la prueba de que no hay problema en que se vean ni en que coincidan», ha afirmado el también portavoz nacional del PP, tratando de aligerar la tensión. Almeida, que públicamente no se ha descartado para presidir el PP regional, ha señalado que en el congreso votarán los afiliados que son «los que tienen que decidir».

Semanas sin coincidir

La última ocasión que se vio juntos a Casado y Ayuso fue el pasado 19 de noviembre, cuando visitaron las instalaciones del nuevo Campus de IE Tower. En este tiempo, el desencuentro por la Presidencia del PP de Madrid ha provocado un terremoto en el partido. Unas diferencias que se precipitaron después de que la presidenta madrileña confirmase públicamente su intención de liderar el partido en la región.

Desde la Puerta del Sol se ha insistido en que el congreso debe celebrarse cuanto antes, con el argumento de tener a punto el partido de cara a las elecciones de 2023. Desde Génova, por su parte, se defiende el calendario aprobado por la junta directiva nacional, que previsiblemente llevará el cónclave a mayo o junio del año que viene.

La dirección nacional reitera que al congreso «se presentará quien quiera», mientras que Ayuso se considera avalada por sus resultados electorales y el ejemplo de otras comunidades, donde el presidente autonómico también lidera el partido. El secretario general, Teodoro García Egea, ha manifestado en público su preferencia por una tercera vía, para separar el poder orgánico del institucional. Una opción por la que también apuesta el alcalde de Madrid. Precisamente, en una entrevista en OKDIARIO, Ayuso aseguró que estaba dispuesta a integrar a José Luis Martínez-Almeida en su candidatura. Una opción que Génova no valorará hasta que el congreso esté convocado, según fuentes de la dirección.

El pasado sábado, Casado y Ayuso acudieron a la manifestación convocada por la organización JUSAPOL contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero lo hicieron por separado. La presidenta madrileña estuvo al inicio de la protesta y el líder del PP llegó al final del recorrido, tras asistir antes a un acto con sus presidentes provinciales en León.

Tras el reencuentro de este miércoles, se espera que ambos vuelvan a verse el día 6 de diciembre en el acto de aniversario de la Constitución que cada año acoge el Congreso de los Diputados y al que asisten representantes de los poderes del Estado, los partidos políticos y presidentes autonómicos.

Casado no acudirá el viernes al homenaje a la Carta Magna organizado por la presidenta madrileña en la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, debido a un viaje de dos días a Chipre y Grecia. En concreto, Casado se reunirá el jueves con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, líder también de Nueva Democracia, y el viernes lo hará con Nikos Anastasiadis, presidente de Chipre y líder de la formación Reagrupamiento Democrático, según ha informado el PP.